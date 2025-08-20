جيش الاحتلال يزعم: نحقق سيطرة شبه كاملة على غزة واشتباكات عنيفة في خان يونس

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال حققت سيطرة شبه كاملة على قطاع غزة، مؤكدًا تواجد القوات العسكرية في ضواحي مدينة غزة، مع نية توسيع العمليات الميدانية عبر الدفع بقوات النخبة لتعميق السيطرة.

السيطرة الميدانية وتقدم القوات

وزعم المتحدث أن الجيش الإسرائيلي بات يفرض سيطرة شبه كاملة على القطاع بعد أشهر من العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن القوات وصلت إلى ضواحي مدينة غزة وتستعد لتنفيذ عمليات أوسع وأكثر دقة، لافتًا إلى أن وحدات النخبة تلعب دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة من العمليات البرية.

اشتباكات في خان يونس

وتطرق المتحدث العسكري إلى تفاصيل هجوم مباغت في خان يونس، حيث أطلق 15 مقاتلًا فلسطينيًا النار من أسلحة رشاشة، واستخدموا قذائف صاروخية ضد القوات الإسرائيلية.

وأوضح أن القوات رصدت المقاتلين أثناء خروجهم من أحد الأنفاق في المنطقة، مؤكدًا أنه تم التعامل معهم بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل 9 منهم بحسب الرواية الإسرائيلية.

خسائر في صفوف جيش الاحتلال

وأكد المتحدث أن الهجوم أسفر عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح بالغة، مشيرًا إلى أن الجيش يجري تحقيقات موسعة بشأن الحدث الأمني في خان يونس بهدف "استخلاص العبر وتعزيز الجاهزية الميدانية".

الاشتباك الأخير في خان يونس يسلط الضوء على قدرة المقاومة الفلسطينية على تنفيذ هجمات مباغتة حتى مع إعلان إسرائيل عن تقدمها الميداني، والتناقض بين السيطرة المعلنة واستمرار الخسائر يعكس صعوبة الحسم العسكري الكامل داخل القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.