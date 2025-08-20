الأربعاء 20 أغسطس 2025
محافظات

تمهيدا لدخولها غزة، عبور 3 شاحنات محملة بالخيام من معبر رفح البري

معبر رفح البري
معبر رفح البري

عبرت صبيحة اليوم الأربعاء، 3 شاحنات محمّلة بالخيام معبر رفح البري في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

عبور 3 شاحنات تحمل خيام معبر رفح البري تمهيدا لدخولها غزة

وأعلن مصدر مسؤول، أن ذلك يأتي  ضمن قوافل الإغاثة التي يتم إدخالها عبر مصر بتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني داخل القطاع، وتوفير مستلزمات الإيواء العاجلة للأسر المتضررة والنازحين، في ظل النقص الحاد بالخيام والاحتياجات الإنسانية الأساسية.

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وزير الخارجية يكشف مخطط الكذبة الكبرى خلال جولة مع مذيعة CNN بمعبر رفح (فيديو)

كما عبرت الدفعة التاسعة عشرة من المساعدات عبر معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها غزة، وذلك ضمن الجهود الإغاثية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني.

الجريدة الرسمية
