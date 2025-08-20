تمهيدا لدخولها غزة، عبور 3 شاحنات محملة بالخيام من معبر رفح البري

عبرت صبيحة اليوم الأربعاء، 3 شاحنات محمّلة بالخيام معبر رفح البري في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

عبور 3 شاحنات تحمل خيام معبر رفح البري تمهيدا لدخولها غزة

وأعلن مصدر مسؤول، أن ذلك يأتي ضمن قوافل الإغاثة التي يتم إدخالها عبر مصر بتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني داخل القطاع، وتوفير مستلزمات الإيواء العاجلة للأسر المتضررة والنازحين، في ظل النقص الحاد بالخيام والاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما عبرت الدفعة التاسعة عشرة من المساعدات عبر معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها غزة، وذلك ضمن الجهود الإغاثية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني.

