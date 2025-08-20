شعرت بالوحدة لغياب زوجها في حرب غزة، معلمة تهز الاحتلال بعلاقات إباحية مع الطلاب

في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل المجتمع الإسرائيلي، أدانت المحكمة التأديبية التابعة للجنة الخدمة المدنية معلمة لغة إنجليزية تبلغ من العمر 43 عامًا من مدينة بيتاح تكفا، بعد ثبوت تورطها في إقامة علاقات غير لائقة مع طلاب في المرحلة الثانوية، ما اعتبرته المحكمة "خيانة للثقة وانتهاكًا خطيرًا للحدود المهنية".

فضيحة معلمة إسرائيلية مع مراهقين تهز إسرائيل

كشفت وسائل الإعلام العبرية، أن الفضيحة التي ارتكبتها المعلمة هزت المجتمع الإسرائيلي، وذلك بعدما أقدمت على خيانة زوجها المجند في الخدمة الاحتياطية بـ جيش الاحتلال منذ وقت طويل بسبب الحرب في قطاع غزة، وما غياب زوجها تورطت في علاقات جنسية مع طلاب مراهقين في المدرسة.

تفاصيل قضية المعلمة الإسرائيلية

بحسب ما نشرته وسائل الإعلام العبرية، فإن المحكمة أكدت أن المعلمة تجاوزت منذ سبتمبر 2024 حدود وظيفتها التربوية، حيث بدأت في طمس المسافات المهنية بينها وبين طلابها، الأمر الذي أدى في النهاية إلى السلوك الذي أدينت بسببه.

ووفقًا للحكم الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025، فإن القضية تضمنت تهمًا مرتبطة بسلوك غير لائق تم ارتكابه مع طلاب في سن المراهقة في ظل غياب زوجها المجند في جيش الاحتلال، وهو ما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرار الفصل الفوري من العمل، إضافة إلى الاستبعاد الكامل والدائم من جهاز التعليم في إسرائيل.

فصل مدرسة إسرائيلية بسبب أفعال منافية للآداب

شددت المحكمة على أن المعلمة ارتكبت "أفعالًا بالغة الخطورة أضرت بثقة الجمهور وأولياء الأمور في المؤسسة التعليمية"، وهو ما استدعى فرض عقوبات قاسية تمثلت في:

الفصل النهائي من وظيفتها.

الاستبعاد الكامل من جهاز التعليم.

حرمانها لسنوات محددة من تولي أي منصب يتضمن اتصالًا مباشرًا بالقُصّر.

من جانبها، أقرت المعلمة بما نُسب إليها في إطار اتفاق إقرار بالذنب، وأكدت أنها كانت تمر بظروف شخصية صعبة، أبرزها غياب زوجها الذي يخدم في الجيش ضمن قوات الاحتياط، وهو ما جعلها في حالة من الوحدة والضعف النفسي.

وقال محاميها إن موكلته "اعترفت منذ اللحظة الأولى بالخطأ الجسيم الذي ارتكبته، وأبدت ندمًا عميقًا، وتعاونت بشكل كامل مع التحقيق"، مشيرًا إلى أنها كانت حتى وقت قريب تُعدّ معلمة ملتزمة وذات سمعة جيدة، ولم يكن لها أي سجل تأديبي سابق.

صدى واسع في إسرائيل لقضية معلمة اللغة الانجليزية

القضية لاقت صدى واسعًا في الشارع الإسرائيلي، خاصة أنها تسلط الضوء على قضايا السلوك والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، ومدى التزام العاملين فيها بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه الطلاب وأولياء الأمور.

وخلصت المحكمة في حكمها إلى أن "ما جرى يمثل خيانة للثقة غير مسبوقة"، مؤكدة أن حماية الطلاب والحفاظ على سمعة النظام التعليمي أولوية لا تحتمل التهاون.

