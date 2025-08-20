الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق من الجنائية الدولية على عقوبات أمريكا ضد القضاة ونواب المدعي العام

الجنائية الدولية،
الجنائية الدولية، فيتو

أعربت المحكمة الجنائية الدولية مساء اليوم الأربعاء، عن رفضها الشديد لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية ضد القضاة ونواب المدعي العام للمحكمة.

 

واشنطن تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

كان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم، فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على ما وصفه بـ"التهديد المستمر للأمريكيين والإسرائيليين".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القضاة المشمولين بالعقوبات تورطوا في إجراءات تحقيق أو محاكمات أو اعتقالات بحق مواطنين أمريكيين وإسرائيليين، معتبرة أن هذه الخطوات تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

 

تأكيد على حماية الأمريكيين والإسرائيليين

وأكدت الخارجية أن هذه العقوبات تأتي في إطار التزام واشنطن بالدفاع عن مواطنيها وعن إسرائيل ضد ما تعتبره استهدافًا غير عادل من قبل المحكمة الجنائية الدولية، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية المتعلقة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحدة الأمريكيين

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: نحقق سيطرة شبه كاملة على غزة واشتباكات عنيفة في خان يونس

نائب قائد في لواء كفير يكشف تفاصيل هجوم مسلحين فلسطينيين على قوات الاحتلال

حرب غزة والتعاون في مجالي الطاقة والكهرباء تتصدر مباحثات السيسي ورئيس وزراء اليونان

واشنطن تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ما القصة؟

الأكثر قراءة

حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

نبيل فهمي

شعرت بالوحدة لغياب زوجها في حرب غزة، معلمة تهز الاحتلال بعلاقات إباحية مع الطلاب

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا وتحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

تراجع الدولار عالميا بعد مطالبة ترامب عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالاستقالة

لاعبو الأهلي يقدمون العزاء لمحمد الشناوي في وفاة والده

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على مصادر تمويل صندوق رعاية المسنين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

العلم والإيمان وجهان لعملة واحدة، فما هو الحد الفاصل بين "العلم" و"الإيمان"؟ وما الإيمان بالغيبيات؟

هل يجب إخراج زكاة المال على قرض البنك؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بتحقيق النجاح الفترة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads