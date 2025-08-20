أول تعليق من الجنائية الدولية على عقوبات أمريكا ضد القضاة ونواب المدعي العام

أعربت المحكمة الجنائية الدولية مساء اليوم الأربعاء، عن رفضها الشديد لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية ضد القضاة ونواب المدعي العام للمحكمة.

واشنطن تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

كان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم، فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على ما وصفه بـ"التهديد المستمر للأمريكيين والإسرائيليين".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القضاة المشمولين بالعقوبات تورطوا في إجراءات تحقيق أو محاكمات أو اعتقالات بحق مواطنين أمريكيين وإسرائيليين، معتبرة أن هذه الخطوات تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

تأكيد على حماية الأمريكيين والإسرائيليين

وأكدت الخارجية أن هذه العقوبات تأتي في إطار التزام واشنطن بالدفاع عن مواطنيها وعن إسرائيل ضد ما تعتبره استهدافًا غير عادل من قبل المحكمة الجنائية الدولية، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية المتعلقة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

