البيت الأبيض: ترامب يريد أن يرى نهاية للحرب في غزة

قال البيت الأبيض في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء: نواصل مناقشة مقترح وقف إطلاق النار الذي قبلته حماس.

وأضاف البيت الأبيض في بيانه: ليس صدفة أن حماس قبلت مقترح وقف إطلاق النار بعد منشور الرئيس ترامب القوي عبر منصة “تروث سوشيال والرئيس ترامب يريد أن يرى نهاية للحرب في غزة”.

وفي السياق ذاته نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر مطلعة قولها، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى خلال اجتماعه مع الوفد المفاوض أمس، حرصه على التوصل إلى صفقة شاملة بشأن غزة، بدلًا من الاكتفاء بالمقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ويتكوف.

فرص نجاح مقترح ويتكوف بشأن غزة

ووفق تلك المصادر، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق وفق مقترح المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، ارتفع بشكل كبير عقب الرد الإيجابي من جانب حركة حماس، ما قد يمهّد الطريق لمزيد من المشاورات خلال الأيام المقبلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى لدى حركة حماس، مؤكدًا أن ذلك يأتي "وفق المبادئ التي حددتها الحكومة الإسرائيلية مسبقًا".



