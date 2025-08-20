الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نائب قائد في لواء كفير يكشف تفاصيل هجوم مسلحين فلسطينيين على قوات الاحتلال

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشف نائب قائد سرية في لواء كفير التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفاصيل اشتباكات مسلحة عنيفة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الهجوم كان منظمًا وشمل استخدام أسلحة نارية وصواريخ مضادة للدروع.

تفاصيل الهجوم الجديد للمقاومة الفلسطينية على قوات جيش الاحتلال

ووفقًا لتصريحات الضابط الإسرائيلي، فإن أكثر من 11 مسلحًا فلسطينيًا شاركوا في الهجوم، حيث أطلقوا النار بشكل مكثف تجاه القوة الإسرائيلية، واستخدموا صواريخ مضادة للدروع لاستهداف المركبات العسكرية.

 

من هو لواء كفير؟

لواء كفير يُعتبر من أبرز ألوية المشاة في جيش الاحتلال، وغالبًا ما يُكلف بعمليات في المناطق المزدحمة ومراكز المقاومة.

الهجوم يأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيدًا متواصلًا، مع تزايد خسائر جيش الاحتلال على الأرض.

وقال وزير المالية الإسرائيلي (المتطرف)، بتسلئيل سموتريتش، إن الحدث الأمني الخطير الذي وقع اليوم في خان يونس هو نتيجة مباشرة للسياسات المتبعة من جانب الحكومة.

وزعم سموتريتش، أن هذه السياسات "شجعت حركة حماس على محاولة خطف جنود ومواطنين إسرائيليين"، معتبرًا أن التعامل الحالي مع الملف الأمني في غزة يبعث برسائل ضعف بدلًا من الحزم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لواء كفير قوات الاحتلال جيش الاحتلال قطاع غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي غزة

مواد متعلقة

سموتريتش يحرض على حماس ويتهم حكومة نتنياهو بتشجيع الحركة

طائرات الاحتلال تشن غارات جوية على حي الأمل في خان يونس

سرايا القدس تعلن قصف تجمعات جنود وآليات إسرائيلية شمال خان يونس

الأكثر قراءة

حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

نبيل فهمي

شعرت بالوحدة لغياب زوجها في حرب غزة، معلمة تهز الاحتلال بعلاقات إباحية مع الطلاب

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا وتحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

تراجع الدولار عالميا بعد مطالبة ترامب عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالاستقالة

لاعبو الأهلي يقدمون العزاء لمحمد الشناوي في وفاة والده

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على مصادر تمويل صندوق رعاية المسنين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

العلم والإيمان وجهان لعملة واحدة، فما هو الحد الفاصل بين "العلم" و"الإيمان"؟ وما الإيمان بالغيبيات؟

هل يجب إخراج زكاة المال على قرض البنك؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بتحقيق النجاح الفترة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads