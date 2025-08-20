نائب قائد في لواء كفير يكشف تفاصيل هجوم مسلحين فلسطينيين على قوات الاحتلال

كشف نائب قائد سرية في لواء كفير التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفاصيل اشتباكات مسلحة عنيفة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الهجوم كان منظمًا وشمل استخدام أسلحة نارية وصواريخ مضادة للدروع.

تفاصيل الهجوم الجديد للمقاومة الفلسطينية على قوات جيش الاحتلال

ووفقًا لتصريحات الضابط الإسرائيلي، فإن أكثر من 11 مسلحًا فلسطينيًا شاركوا في الهجوم، حيث أطلقوا النار بشكل مكثف تجاه القوة الإسرائيلية، واستخدموا صواريخ مضادة للدروع لاستهداف المركبات العسكرية.

من هو لواء كفير؟

لواء كفير يُعتبر من أبرز ألوية المشاة في جيش الاحتلال، وغالبًا ما يُكلف بعمليات في المناطق المزدحمة ومراكز المقاومة.

الهجوم يأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيدًا متواصلًا، مع تزايد خسائر جيش الاحتلال على الأرض.

وقال وزير المالية الإسرائيلي (المتطرف)، بتسلئيل سموتريتش، إن الحدث الأمني الخطير الذي وقع اليوم في خان يونس هو نتيجة مباشرة للسياسات المتبعة من جانب الحكومة.

وزعم سموتريتش، أن هذه السياسات "شجعت حركة حماس على محاولة خطف جنود ومواطنين إسرائيليين"، معتبرًا أن التعامل الحالي مع الملف الأمني في غزة يبعث برسائل ضعف بدلًا من الحزم.

