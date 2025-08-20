اللقطات الأولى لانهيار عقار الزقازيق، إصابة 3 والبحث عن مفقودين في حصيلة أولية

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص في الحصيلة الأولية، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما لا تزال قوات الحماية المدنية تواصل أعمال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

انهيار عقار سكني بالزقازيق

وانتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، يرافقه القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ والإشراف على عمليات رفع الركام، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات القريبة.

الأجهزة الأمنية تفرض طوقًا أمنيا بمحيط الحادث

وفرضت الأجهزة الأمنية بالشرقية طوقًا بمحيط العقار المنهار لتأمين المنطقة ومنع تجمع المواطنين، بينما تواصل فرق الإنقاذ عملها لاستخراج المفقودين وحصر الخسائر.

