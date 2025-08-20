الأربعاء 20 أغسطس 2025
اللقطات الأولى لانهيار عقار الزقازيق، إصابة 3 والبحث عن مفقودين في حصيلة أولية

انهيار عقار سكني
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص في الحصيلة الأولية، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما لا تزال قوات الحماية المدنية تواصل أعمال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

انهيار عقار مكون من 4 طوابق بالزقازيق، وأنباء عن وفيات ومصابين ومفقودين

انهيار عقار سكني بالزقازيق 

وانتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، يرافقه القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ والإشراف على عمليات رفع الركام، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات القريبة.

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

الأجهزة الأمنية تفرض طوقًا أمنيا بمحيط الحادث 

وفرضت الأجهزة الأمنية بالشرقية طوقًا بمحيط العقار المنهار لتأمين المنطقة ومنع تجمع المواطنين، بينما تواصل فرق الإنقاذ عملها لاستخراج المفقودين وحصر الخسائر.

