تنسيق جامعة الأزهر 2025، موعد تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية وحسم مصير كلية الآثار

كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، عن موافقة مجلس الجامعة على بدء تسجيل رغبات الطلاب الناجحين من الثانوية الأزهرية عقب ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية، والتي من المتوقع أن تكون في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم.

كليات الذكاء الاصطناعى والطب البيطرى بنين وبنات بتنسيق جامعة الأزهر تبدأ استقبال رغبات الطلاب

كما كشف صديق في تصريحات خاصة ل"فيتو" عن أن تنسيق هذا العام سيشهد وجود كلية الذكاء الاصطناعى بنين وبنات وسيكون مقرها كلية العلوم، بالإضافة إلى كلية الطب البيطرى بنين وبنات، وافتتاح كلية العلوم الأزهرية بمطروح،

مشيرا إلى تأجيل كلية الآثار والتراث الإسلامى، لعدم تجهيز مقر لها حتى الآن، حيث وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأن يكون مقرها فى مدينة الأقصر حيث تتمركز أهم وأكبر آثار العالم.

مد فترة التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر إلى الأحد القادم ١٧ أغسطس

وفي سياق متصل صدَّق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على مد فترة التسجيل لأداء اختبارات القدرات للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة السابقة من اليوم وحتى الأحد القادم الموافق 17 أغسطس الجاري.

مشيرًا إلى أن ذلك جاء في إطار حرص إدارة الجامعة على الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل لاختبارات القدرات، علمًا بأن هذه آخر فرصة للتقدم للاختبارات ولن يتم فتح التسجيل مرة أخرى.

