الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق جامعة الأزهر 2025، موعد تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية وحسم مصير كلية الآثار

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
ads

 كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، عن موافقة مجلس الجامعة على بدء تسجيل رغبات الطلاب الناجحين من الثانوية الأزهرية عقب ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية، والتي من المتوقع أن تكون في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم.

 

كليات الذكاء الاصطناعى والطب البيطرى بنين وبنات بتنسيق جامعة الأزهر تبدأ استقبال رغبات الطلاب

كما كشف صديق في تصريحات خاصة ل"فيتو" عن أن تنسيق هذا العام سيشهد وجود كلية الذكاء الاصطناعى بنين وبنات وسيكون مقرها كلية العلوم، بالإضافة إلى كلية الطب البيطرى بنين وبنات، وافتتاح كلية العلوم الأزهرية بمطروح،

مشيرا إلى تأجيل كلية الآثار والتراث الإسلامى، لعدم تجهيز مقر لها حتى الآن، حيث وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأن يكون مقرها فى مدينة الأقصر حيث تتمركز أهم وأكبر آثار العالم.

 

مد فترة التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر إلى الأحد القادم ١٧ أغسطس

وفي سياق متصل صدَّق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على مد فترة التسجيل لأداء اختبارات القدرات للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة السابقة من اليوم وحتى الأحد القادم الموافق 17 أغسطس الجاري.

 

مشيرًا إلى أن ذلك جاء في إطار حرص إدارة الجامعة على الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل لاختبارات القدرات، علمًا بأن هذه آخر فرصة للتقدم للاختبارات ولن يتم فتح التسجيل مرة أخرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختبارات القدرات للطلاب الأزهر الشريف الثانوية الأزهرية الذكاء الاصطناعي الطب البيطري تنسيق جامعة الازهر جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر كليات الذكاء الاصطناعي كلية الطب البيطري تنسيق جامعة الأزهر 2025

مواد متعلقة

تنسيق جامعة الأزهر 2025، مد فترة التسجيل لاختبارات القدرات إلى الأحد القادم

التأمين الصحي الشامل للطلاب الأبرز، إجراءات جديدة من جامعة الأزهر للوافدين

جامعة الأزهر تعلن بدء التقديم الإلكتروني للمدن الجامعية للطلاب القدامى، رابط التسجيل

رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم نبهنا منذ أكثر من 1400 عام إلى علوم الفضاء

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

مباراة شهدت 4 بطاقات حمراء، بيراميدز يخطف فوزا صعبا من الإسماعيلي بالدوري

تحذير عاجل من الأرصاد: تكاثر للسحب الرعدية على محافظة أسوان

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

ليلى علوي تكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها في حادث سير

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

دكتور بدر عبد العاطي

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز بيراميدز والمصري وخسارة الإسماعيلي

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بدخول السجن

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

أمين الفتوى: التوبة مقبولة ما دام الإنسان حيًّا.. ولا تُقبل عند لحظة الموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads