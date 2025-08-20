الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تجهيزات مبكرة للعام الدراسي الجديد

رفع كفاءة وترميم مدرسة رفاعة الطهطاوي بجمصة في دمياط

أعمال رفع كفاءة مدرسة
أعمال رفع كفاءة مدرسة رفاعة الطهطاوي بقرية جمصة

بدأت هيئة الابنية التعليمية برئاسة المهندسة جيهان حسين وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة محمد الشبراوي أعمال رفع كفاءة مدرسة رفاعة الطهطاوي بقرية جمصة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك استعدادا لانطلاق العام الدراسي 2025/2026.

استجابة سريعة لتوجيهات المحافظ

وكان المحافظ قد شدد خلال جولاته الميدانية الأخيرة وزيارته للمدرسة على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم حفاظا على سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، الأمر الذي دفع الاجهزة التنفيذية وهيئة الأبنية التعليمية للتحرك الفوري ووضع خطة عاجلة للتطوير.

 

اعمال رفع كفاءة مدرسة رفاعة الطهطاوي بقرية جمصة
اعمال رفع كفاءة مدرسة رفاعة الطهطاوي بقرية جمصة

 

تفاصيل الاعمال المنفذة

شملت الأعمال ترميم الأجزاء المتهالكة بالمبنى ووضع طبقة خرسانية جديدة لفناء المدرسة وفقا للمواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة، لضمان استيعاب الطلاب بشكل آمن خلال الفسح والانشطة المدرسية. كما تم رفع كفاءة الساحة الداخلية لتصبح أكثر ملاءمة لممارسة الانشطة الرياضية والثقافية التي تشكل جزءا مهما من العملية التعليمية.

هدف واحد.. بيئة مدرسية آمنة

تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية لتجهيز المدارس قبل بدء الدراسة والانتهاء من كافة أعمال الصيانة الدورية، بما يضمن انطلاق العام الدراسي في أجواء منظمة وآمنة، تعكس حرص الدولة على دعم العملية التعليمية وتوفير مقومات النجاح للطلاب والمعلمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنسيق مع الوحدة المحلية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط العملية التعليمية الوحدة المحلية لمركز ومدينة انطلاق العام الدراسي هيئة الأبنية التعليمية كفر البطيخ محافظ دمياط مدرسة رفاعة الطهطاوي ممارسة الانشطة الرياضية

مواد متعلقة

محافظ دمياط يلتقى أعضاء مجلس الشيوخ بعد فوزهم بالانتخابات

كريم محمود عبد العزيز: منفتح على أى دور صادق وواقعي.. والكوميدى أفضل الأدوار لقلبي.. وأتمنى نجاح «الهنا اللي أنا فيه» (حوار)

التربية والتعليم في 2024.. التغلب على ارتفاع الكثافات الطلابية.. استحداث 98 ألف فصل دراسي.. سد العجز في المدرسين بنسبة 90%.. 598 مشروعًا جديدًا في 27 محافظة

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

أخبار الفن اليوم: خبيرة أبراج توجه تحذيرا لـ عمرو دياب.. ياسمين عبد العزيز تعلق على استغلال اسمها بالمهرجانات السينمائية.. مي عز الدين تبدأ تصوير "الحب كله" بهذا الموعد

انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بالشيخ زايد (صور)

الأحد، انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بالشيخ زايد وهذا موعد طرحه بالسينمات

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ظهرت الآن، رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

موعد نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

تعرف على اختصاصات قاضي الأوامر الوقتية بقانون الإيجار القديم

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

خدمات

المزيد

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حقوق الزوجين في ضوء قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"

اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأزهر يحيى صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads