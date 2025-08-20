رفع كفاءة وترميم مدرسة رفاعة الطهطاوي بجمصة في دمياط

تجهيزات مبكرة للعام الدراسي الجديد

بدأت هيئة الابنية التعليمية برئاسة المهندسة جيهان حسين وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة محمد الشبراوي أعمال رفع كفاءة مدرسة رفاعة الطهطاوي بقرية جمصة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك استعدادا لانطلاق العام الدراسي 2025/2026.

استجابة سريعة لتوجيهات المحافظ

وكان المحافظ قد شدد خلال جولاته الميدانية الأخيرة وزيارته للمدرسة على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم حفاظا على سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، الأمر الذي دفع الاجهزة التنفيذية وهيئة الأبنية التعليمية للتحرك الفوري ووضع خطة عاجلة للتطوير.

اعمال رفع كفاءة مدرسة رفاعة الطهطاوي بقرية جمصة

تفاصيل الاعمال المنفذة

شملت الأعمال ترميم الأجزاء المتهالكة بالمبنى ووضع طبقة خرسانية جديدة لفناء المدرسة وفقا للمواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة، لضمان استيعاب الطلاب بشكل آمن خلال الفسح والانشطة المدرسية. كما تم رفع كفاءة الساحة الداخلية لتصبح أكثر ملاءمة لممارسة الانشطة الرياضية والثقافية التي تشكل جزءا مهما من العملية التعليمية.

هدف واحد.. بيئة مدرسية آمنة

تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية لتجهيز المدارس قبل بدء الدراسة والانتهاء من كافة أعمال الصيانة الدورية، بما يضمن انطلاق العام الدراسي في أجواء منظمة وآمنة، تعكس حرص الدولة على دعم العملية التعليمية وتوفير مقومات النجاح للطلاب والمعلمين.

