هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

عرف الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد عمر بن العاص، الغدر بأنه صفة مذمومة وذمها القرآن الكريم وذمها الرسول صلى الله عليه وسلم، موضحا أن الغدر له علامة وكافة الناس ستتعرف عليه من هذه العلامة يوم القيامة.



وقال خلال لقائه ببرنامج "الدنيا بخير"، تقديم الإعلامية لمياء فهمي، المذاع على فضائية "الحياة"، إن بعض العلماء اعتبروا صفة الغدر بأنها من الكبائر، لافتا إلى أن الغدر درجات، والكفر كله ملة واحدة.



وأضاف: "أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض للغدر فى أول حياته الدعوية، من عمه أبو لهب الذى كان يسير فى الأسواق ويقول للناس إنه ابن أخي وأنه لكذاب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.