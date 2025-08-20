الأربعاء 20 أغسطس 2025
هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

الدكتور مصطفى عبد
الدكتور مصطفى عبد السلام، فيتو

عرف الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد عمر بن العاص، الغدر بأنه صفة مذمومة وذمها القرآن الكريم وذمها الرسول صلى الله عليه وسلم، موضحا أن الغدر له علامة وكافة الناس ستتعرف عليه من هذه العلامة يوم القيامة.


وقال خلال لقائه ببرنامج "الدنيا بخير"، تقديم الإعلامية لمياء فهمي، المذاع على فضائية "الحياة"، إن بعض العلماء اعتبروا صفة الغدر بأنها من الكبائر، لافتا إلى أن الغدر درجات، والكفر كله ملة واحدة.


وأضاف: "أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض للغدر فى أول حياته الدعوية، من عمه أبو لهب الذى كان يسير فى الأسواق ويقول للناس إنه ابن أخي وأنه لكذاب".

