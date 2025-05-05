الإثنين 05 مايو 2025
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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة ضحية الغدر في التبين

إسعاف
إسعاف

 صرحت نيابة مايو والتبين الجزئية بدفن جثة شاب لقى مقتله، إثر تلقيه طعنة نافذة في الجسم، بسبب خلافات سابقة في منطقة التبين، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة التبين، إخطارًا من المستشفى يفيد باستقبال جثة شاب يدعى "أحمد. ي" في العقد الرابع من عمره، مصابًا بعدة طعنات متفرقة بالجسد.

وتبين أن وراء الواقعة شاب يُدعى "علي. م"، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، على إثر خلافات سابقة بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

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الاجراءات القانونية منطقة التبين قسم شرطة التبين طعنات متفرقة بالجسد

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