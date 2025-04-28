رصاصة الغدر تنهي حياة حداد على يد عاطل في مشاجرة بحلوان

شهدت مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها حداد على يد عاطل أطلق عليه النار خلال مشاجرة دامية نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

مقتل حداد بطلق ناري في حلوان

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة عنيفة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع حداد بطلق ناري في مشاجرة مع عاطل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قبل أن يستل المتهم سلاحًا ناريًا ويطلق رصاصة قاتلة استقرت في جسد المجني عليه وأسقطته جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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