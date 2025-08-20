الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عقار الزقازيق المنهار، أسر مفقودة ومواطنون اختفوا أثناء تناول وجبة الإفطار في المسمط (فيديو)

انهيار عقار سكني
انهيار عقار سكني بالزقازيق، فيتو

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا بانهيار عقار سكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين، فيما لا تزال قوات الحماية المدنية تواصل أعمال رفع الأنقاض بحثًا عن ناجين.

 

انهيار عقار مكون من 4 طوابق بالزقازيق، وأنباء عن وفيات ومصابين ومفقودين

مأساة عم طارق.. أسرته تحت الأنقاض 

المشهد بدا أكثر إيلامًا مع قصة عم طارق، الذي خرج لشراء وجبة الفطار لزوجته وأطفاله، لكنه حين عاد فوجئ بانهيار العقار فوق أسرته، ليجدهم تحت الأنقاض وسط صرخات واستغاثات هزّت أرجاء المكان.

<span style=
أصحاب المحال التجارية أسفل العقار يبحثون بين الأنقاض عن مقتنياتهم ومحتويات محالهم،فيتو

وجبة الإفطار داخل المسمط بالدور الأرضي لحظة انهيار العقار

كما أفاد شهود عيان أن عددًا من المواطنين كانوا يتناولون وجبة الإفطار داخل المسمط بالدور الأرضي لحظة انهيار العقار، بينهم عمال وزبائن، ولا يزال مصير بعضهم مجهولًا تحت الركام، فيما تشير المعلومات إلى وجود أسر كاملة مفقودة.

<span style=
أصحاب المحال التجارية أسفل العقار يبحثون بين الأنقاض عن مقتنياتهم ومحتويات محالهم،فيتو

أصحاب المحال التجارية أسفل العقار يبحثون بين الأنقاض عن مقتنياتهم ومحتويات محالهم

وعلى الجانب الآخر، شوهد أصحاب المحال التجارية أسفل العقار الكائن بمدينة الزقازيق يبحثون بين الأنقاض عن مقتنياتهم ومحتويات محالهم التي طمرها الركام، في مشهد يعكس حجم المأساة التي ضربت المنطقة.

انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
قوات الحماية المدنية،فيتو
قوات الحماية المدنية،فيتو

وتتواجد قوات الإنقاذ بالشرقية والأجهزة التنفيذية والأمنية في موقع الحادث، حيث جرى الدفع بالمعدات الثقيلة وفرق الإنقاذ السريع لمواصلة عمليات البحث حتى استخراج آخر مفقود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار عقار سكني بالزقازيق سقوط عقار سكني بالزقازيق حوادث محافظة الشرقية حوادث اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

الليلة نهاية "بتوقيت 2028"، هل رؤية "داليدا" في المستقبل كان حقيقة محتومة أم نتيجة لأفعالها؟

السيسي يجدد ترحيب مصر بقرار فرنسا الاعتزام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025

السيسي يستعرض مع ماكرون جهود وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى ودخول المساعدات

نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب الآن برقم الجلوس، رابط رسمي

أنصار حزب الله يعترضون دورية لليونيفل في دير سريان جنوبي لبنان

رئيس التنظيم والإدارة: نعمل على معالجة التكدس الوظيفي بالجهات الحكومية

انعقاد مجلس عمداء جامعة المنصورة بحضور رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 3 وفيات و5 مصابين

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

موعد نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

ظهرت الآن، رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح حقوق الزوجين في ضوء قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"

اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأزهر يحيى صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads