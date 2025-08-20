عقار الزقازيق المنهار، أسر مفقودة ومواطنون اختفوا أثناء تناول وجبة الإفطار في المسمط (فيديو)

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا بانهيار عقار سكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين، فيما لا تزال قوات الحماية المدنية تواصل أعمال رفع الأنقاض بحثًا عن ناجين.

مأساة عم طارق.. أسرته تحت الأنقاض

المشهد بدا أكثر إيلامًا مع قصة عم طارق، الذي خرج لشراء وجبة الفطار لزوجته وأطفاله، لكنه حين عاد فوجئ بانهيار العقار فوق أسرته، ليجدهم تحت الأنقاض وسط صرخات واستغاثات هزّت أرجاء المكان.

أصحاب المحال التجارية أسفل العقار يبحثون بين الأنقاض عن مقتنياتهم ومحتويات محالهم

وجبة الإفطار داخل المسمط بالدور الأرضي لحظة انهيار العقار

كما أفاد شهود عيان أن عددًا من المواطنين كانوا يتناولون وجبة الإفطار داخل المسمط بالدور الأرضي لحظة انهيار العقار، بينهم عمال وزبائن، ولا يزال مصير بعضهم مجهولًا تحت الركام، فيما تشير المعلومات إلى وجود أسر كاملة مفقودة.

أصحاب المحال التجارية أسفل العقار يبحثون بين الأنقاض عن مقتنياتهم ومحتويات محالهم

وعلى الجانب الآخر، شوهد أصحاب المحال التجارية أسفل العقار الكائن بمدينة الزقازيق يبحثون بين الأنقاض عن مقتنياتهم ومحتويات محالهم التي طمرها الركام، في مشهد يعكس حجم المأساة التي ضربت المنطقة.

انهيار عقار سكني بالزقازيق

قوات الحماية المدنية

وتتواجد قوات الإنقاذ بالشرقية والأجهزة التنفيذية والأمنية في موقع الحادث، حيث جرى الدفع بالمعدات الثقيلة وفرق الإنقاذ السريع لمواصلة عمليات البحث حتى استخراج آخر مفقود.

