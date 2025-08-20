الأربعاء 20 أغسطس 2025
رئيس التنظيم والإدارة: نعمل على معالجة التكدس الوظيفي بالجهات الحكومية

المهندس حاتم نبيل،
أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يتبنى منهجا متوازنا في إدارة الموارد البشرية بالدولة، من خلال معالجة ظاهرة التكدس في بعض الجهات الحكومية، مقابل وجود عجز واضح في جهات أخرى تحتاج إلى دعم بالكوادر.

وأوضح أن الجهاز يتيح آليات مرنة لتغطية الاحتياجات، من بينها إتاحة التعاقدات وفق الضوابط المقررة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات العامة بكفاءة، فضلًا عن استغلال ما يتيحه القانون من إمكانية انتداب الموظف لمدة أربع سنوات، ثم نقله بصفة دائمة إلى الجهة المستفيدة في حال استمرار الحاجة إليه.

 

وشدد رئيس الجهاز على أن هذه السياسات تعكس توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية، وتحقيق العدالة في توزيع العاملين بين مختلف الجهات، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجريدة الرسمية
