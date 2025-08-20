السيسي يستعرض مع ماكرون جهود وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى ودخول المساعدات

شهد اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

جاء ذلك خلال تلقي الرئيس السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

