صرف حصص الأسمدة وتوفير فرص عمل، أبرز مطالب المواطنين خلال لقاء محافظ القليوبية

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءً جماهيريًا موسعًا بديوان عام المحافظة، للاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين من مختلف مدن المحافظة، وفي مقدمتها بنها، كفر شكر، طوخ، وقها، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم حلول سريعة وفعالة لمشكلاتهم.

عدم صرف حصص الأسمدة وتوفير فرص عمل، أبرز مشكلات المواطنين خلال لقاء محافظ القليوبية.

وخلال اللقاء، استعرض المواطنون عددًا من القضايا، من بينها شكوى تتعلق بعدم صرف حصص الأسمدة ووجود مخالفات في مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية، حيث وجه المحافظ بفحص الشكوى قانونيًا، والتأكيد على الإعلان عن انتخابات مجالس إدارات الجمعيات الزراعية عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

كما تم حل عدد من شكاوى المواطنين الخاصة بتراخيص البناء والتصاريح المختلفة بالتنسيق مع رؤساء المدن، فيما كلف المحافظ هيئة الأبنية التعليمية بسرعة إنهاء إجراءات قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض لإنشاء مدرسة جديدة.

وفي إطار دعم الشباب، وفرّت مديرية العمل أكثر من 10 فرص عمل بالتنسيق مع الشركات العاملة بالمحافظة، كما استجاب المحافظ لطلب أحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير كرسي كهربائي.

كما وافق محافظ القليوبية على نقل بعض المدرسين مراعاة لظروفهم الصحية، ونقل أحد الطلاب من جامعة بمحافظة أخرى إلى جامعة بنها تيسيرًا عليه وعلى أسرته.

وخلال اللقاء أيضًا، قرر المحافظ صرف معاش تكافل وكرامة لإحدى السيدات دعمًا لأسرتها، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات التصالح وتسليم نموذج (8) لأحد المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين، وأن هذه اللقاءات الجماهيرية ستعقد بانتظام لضمان متابعة وحل المشكلات، وتحقيق رضا المواطنين، وتحسين جودة الحياة داخل المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.