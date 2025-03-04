الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يقرر تشكيل جهاز تنفيذي لمنطقة شق الثعبان

اجتماع محافظ القاهرة،
اجتماع محافظ القاهرة، فيتو
ads

أصدر الدكتور إبراهيم صابرمحافظ القاهرة قرارًا بتشكيل الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت فى شق الثعبان، على أن يتولى الجهاز التنسيق مع كافة الجهات والوحدات الإدارية والادارات والجهات التابعة لتقديم الخدمات للمستثمرين بالمنطقة على الوجه الأكمل، والاسراع فى عمليات تقنين الأوضاع بها، مع التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتذليل استخراج التراخيص اللازمة للمصانع والمنشآت المقامة بالمنطقة، وتقديم التيسيرات اللازمة لذلك، ومتابعة مدى التزام تلك المنشآت بالتراخيص الصادرة لها.

 

محافظ القاهرة يتفقد إخلاء شارع الجوهري ونقل الباعة الجائلين إلى جراج العتبة

محافظ القاهرة يوزع كراسي متحركة على ذوي الهمم


وأكد محافظ القاهرة أن الهدف من تشكيل الجهاز هو تبسيط الاجراءات، وتوفيرها فى مكان واحد داخل منطقة شق الثعبان للتيسير على المستثمرين، مشيرًا إلى أن الجهاز سيضم فى عضويته ممثلين من مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحى طرة، والتخطيط، والأملاك، وهيئة التنمية الصناعية لتسريع الاجراءات.

كما قرر محافظ القاهرة تشكيل ثلاث لجان لمعاونة رئيس جهاز المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بشق الثعبان على تسريع الإجراءات وهي اللجنة الفنية، ولجنة التقييم، ولجنة البت لفحص الاوراق والمستندات المقدمة من المستثمرين، وتيسير دورة المستندات لدى الجهات المختلفة وإصدار الموافقات بحيث يتعامل المستثمر مع مكان واحد هو الجهاز فقط تيسيرًا عليهم فى الحصول على الخدمة.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة اجتماعًا لمتابعة الإجراءات اللازمة للاسراع بعملية تطوير منطقة شق الثعبان، والمشاكل التى يواجهها المستثمرون للعمل على حلها.

شهد الاجتماع أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، وم.سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، وجيهان جادو رئيس حى طرة، وعميد ماجد فوزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الصناعية بشق الثعبان  وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة استئناف العمل فى تلقى طلبات تقنين المصانع والورش والمعارض بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت ضمن خطط الدولة لتطوير المنطقة وتوفير كافة الخدمات بها، مع منح المستثمر الذى يدفع مقابل التقنين دفعة واحدة خصم 25% من قيمة مقابل التقنين.

وأكد محافظ القاهرة أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة، وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر رابع أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهدف الرئيس لكافة أعمال التطوير بالمنطقة هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة واستكمال الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية والمرافق مطالبًا المستثمرين بالمنطقة بسرعة استكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم  للإسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل مكانة عالمية مميزة.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5 كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان، علي مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه علي الاوتوستراد 1.8 كم وتحوي ٢٥٢٥ مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الهيئة العامة للتنمية الصناعية السكرتير العام المساعد صناعة الرخام غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات منطقة شق الثعبان

مواد متعلقة

عارف: مشروع تنمية منطقة شق الثعبان يرفع تنافسية المنتجات المصرية من الرخام عالميا
ads

الأكثر قراءة

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح ضوابط صيام مرضى السكري خلال شهر رمضان (فيديو)

خبر سار بشأن أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

قمة فلسطين، أحمد الشرع يصل القاهرة للمشاركة بالقمة العربية الطارئة

سعر الدولار في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

ميليشيا الدعم السريع تستهدف أكبر سدود السودان بطائرات مسيرة، وخبير يكشف حالة سد مروي

القوات البحرية تشارك في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق

أسعار الذهب تشتعل صباح اليوم الثلاثاء، وهذا العيار يسجل 4720 جنيهًا

استقرار الحالة الصحية لنقيب الممثلين أشرف زكي

منوعات

المزيد

ديمي مور تتخطي خسارتها للأوسكار بالبطاطس المقلية

أدريان برودي يكسر الرقم القياسي لأطول خطاب قبول في تاريخ الأوسكار

ابنة إيلون ماسك تسخر من والدها بعد إعلانه أبًا للمرة الـ 14 (فيديو)

تقارير تحذر: شواحن شركة آبل تسبب التشوهات الخلقية وأضرارا بالجهاز التناسلي

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

5 رسائل هامة من دار الإفتاء إلى الموظفين والعمال بشأن صيام رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، دروس ومعجزات بدر الكبرى

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأحزان

"زي النهارده" 53 هجرية، موت الداهية زياد بن أبيه، وُلِد مجهول النسب وتبناه معاوية

المزيد
الجريدة الرسمية