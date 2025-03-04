محافظ القاهرة يقرر تشكيل جهاز تنفيذي لمنطقة شق الثعبان

أصدر الدكتور إبراهيم صابرمحافظ القاهرة قرارًا بتشكيل الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت فى شق الثعبان، على أن يتولى الجهاز التنسيق مع كافة الجهات والوحدات الإدارية والادارات والجهات التابعة لتقديم الخدمات للمستثمرين بالمنطقة على الوجه الأكمل، والاسراع فى عمليات تقنين الأوضاع بها، مع التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتذليل استخراج التراخيص اللازمة للمصانع والمنشآت المقامة بالمنطقة، وتقديم التيسيرات اللازمة لذلك، ومتابعة مدى التزام تلك المنشآت بالتراخيص الصادرة لها.



وأكد محافظ القاهرة أن الهدف من تشكيل الجهاز هو تبسيط الاجراءات، وتوفيرها فى مكان واحد داخل منطقة شق الثعبان للتيسير على المستثمرين، مشيرًا إلى أن الجهاز سيضم فى عضويته ممثلين من مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحى طرة، والتخطيط، والأملاك، وهيئة التنمية الصناعية لتسريع الاجراءات.

كما قرر محافظ القاهرة تشكيل ثلاث لجان لمعاونة رئيس جهاز المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بشق الثعبان على تسريع الإجراءات وهي اللجنة الفنية، ولجنة التقييم، ولجنة البت لفحص الاوراق والمستندات المقدمة من المستثمرين، وتيسير دورة المستندات لدى الجهات المختلفة وإصدار الموافقات بحيث يتعامل المستثمر مع مكان واحد هو الجهاز فقط تيسيرًا عليهم فى الحصول على الخدمة.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة اجتماعًا لمتابعة الإجراءات اللازمة للاسراع بعملية تطوير منطقة شق الثعبان، والمشاكل التى يواجهها المستثمرون للعمل على حلها.

شهد الاجتماع أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، وم.سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، وجيهان جادو رئيس حى طرة، وعميد ماجد فوزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الصناعية بشق الثعبان وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة استئناف العمل فى تلقى طلبات تقنين المصانع والورش والمعارض بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت ضمن خطط الدولة لتطوير المنطقة وتوفير كافة الخدمات بها، مع منح المستثمر الذى يدفع مقابل التقنين دفعة واحدة خصم 25% من قيمة مقابل التقنين.

وأكد محافظ القاهرة أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة، وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر رابع أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهدف الرئيس لكافة أعمال التطوير بالمنطقة هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة واستكمال الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية والمرافق مطالبًا المستثمرين بالمنطقة بسرعة استكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل مكانة عالمية مميزة.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5 كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان، علي مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه علي الاوتوستراد 1.8 كم وتحوي ٢٥٢٥ مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان.

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