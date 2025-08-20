الأربعاء 20 أغسطس 2025
تجديد حبس البلوجرز شاكر ومداهم وسوزي الأردنية وقمرون

البلوجر شاكر
البلوجر شاكر

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس البلوجرز شاكر وسوزي الأردنية وقمرون ومداهم، المتهمين بغسل مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية، ضبطت صانع المحتوى شاكر مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل أموال تقدر بـ100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع عبر إدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحريات أن المتهم استغل الصفحة في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، قبل أن يقوم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها في صورة مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية، وسيارات، وتأسيس شركات.


وأكدت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

