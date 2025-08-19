محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطوير سوق طلخا ومستوى النظافة بالمنصورة (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، من داخل مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عددًا من الملفات الخدمية والتنموية ومجريات التعامل مع الأزمات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والتكامل بين كافة الأجهزة لتحقيق أعلى معدلات الأداء والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين والطوارئ.

إنشاء أسواق حضارية تحفظ كرامة البائع وتحمي المستهلك

وفي إطار حرص المحافظة على تحسين البيئة التجارية والتنظيمية بالمدن، تابع المحافظ مع رئيس مركز ومدينة طلخا الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء السوق الحضاري بطلخا الجديد، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وشدد على أهمية تقسيم السوق إلى باكيات تُصمم بحسب نوعية السلع المعروضة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للتجار والمواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف هو إنشاء أسواق حضارية تحفظ كرامة البائع وتحمي المستهلك وتمنع مظاهر العشوائية.

تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية

وخلال متابعته بالشبكة الوطنية، وجّه المحافظ رئيس حي غرب المنصورة بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية، خاصة بشارعي المشاية والجمهورية، محذرًا من وجود أي تراكمات للقمامة أو الأتربة في تلك المناطق الحيوية، وأكد أن النظافة تمثل عنوانًا للحضارة، ولا يمكن السماح بوجود مظاهر سلبية تؤثر على المظهر العام، مشيرًا إلى أن الهدف هو أن تكون الشوارع نموذجًا للنظام والانضباط.

لدى المحافظة منظومة قوية قادرة على الاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ

كما تابع المحافظ تنفيذ نموذج محاكاة عملي لأزمة انهيار عقار سكني بنطاق مركز ومدينة المنصورة، وذلك ضمن خطة المحافظة للتأكد من جاهزية الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الكوارث والطوارئ في اطار التدريب العملي لمواجهة الازمات والكوارث "صقر١٥٢"، وأشاد" مرزوق" بمستوى التنسيق والاحترافية التي ظهرت خلال المحاكاة، مؤكدًا أن سلامة المواطن أولوية مطلقة، وأن لدى المحافظة منظومة قوية قادرة على الاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري، وعدد من القيادات التنفيذية والأجهزة ومسئولي القطاعات المختصة.

