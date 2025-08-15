الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة على مخابز المنصورة وشربين (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم جولة تفقدية مفاجئة على المخابز بمدينة المنصورة ومدينة شربين والوحدة المحلية برأس الخليج  للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتأكد من أوزان رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، وعدم تجميع البطاقات، وذلك في إطار جولاته اليومية المفاجئة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المخابز بمدينة المنصورة

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من المخابز بمدينة المنصورة، والتقى بالمواطنين أمام المخابز واستمع إلى مطالبهم، ووجه إلى المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز في جميع المراكز والمدن والقرى، للوقوف على مستوى جودة إنتاج الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والوزن المحدد ومنع أي شكل من أشكال تجميع البطاقات التموينية.

 

الاهتمام الكامل بنظافة المخابز ومحيطها

كما وجه محافظ الدقهلية بالاهتمام الكامل بنظافة المخابز ومحيطها، وشدد على التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضبط منظومة صرف الخبز بما يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع أي تلاعب أو إهدار في الدعم وعدم تعدد بطاقات التموين مع نفس المواطن، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي مخالفات، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي لأصحاب المخابز للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تفقد محافظ الدقهلية مخابز مدينة شربين ورأس الخليج

وتفقد محافظ الدقهلية مخابز مدينة شربين والوحدة المحلية برأس الخليج وتأكد من مطابقة وزن الرغيف، ووجه بتحسين جودة رغيف الخبز، كما وجه بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز في جميع قرى المركز للوقوف على مستوى جودة إنتاج الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية والوزن المحدد.

تفقد مستوى النظافة العامة

وتفقد محافظ الدقهلية الشوارع  للوقوف على مستوى النظافة العامة فيها، وكلف رئيس رئيسة الوحدة بزيادة عدد جرارات جمع القمامة لزيادة القدرة الاستيعابية لكميات القمامة المتولدة أولا بأول، وضرورة التعاقد مع إحدى الجمعيات العاملة فى هذا المجال.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحملات التفتيشية والرقابية الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمة المقدمة للمواطنين الاشتراطات الصحية العدالة الاجتماعية الحملات التفتيشية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المواصفات القياسية بطاقات التموين تكثيف الحملات التفتيشية حملات التفتيش جولة تفقدية مفاجئة محافظ الدقهلية مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكيل وزارة التموين

مواد متعلقة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

1000 جنيه الحد الأدنى لربط الودائع زيادة عن شهر في البنك الأهلي

من "النيل نجاشي وخوص النخيل" إلى "ياتبر سايل بين شطين"، كيف تعزل مطربو مصر في النهر الخالد؟

اليوم، سحب قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

الأكثر قراءة

خطر يزحف من البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى في أسوان والأرصاد توثق بالصور ما يحدث

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أخبار مصر: تصريح مقلق عن صحة أنغام، زيارة وشيكة لترامب إلى إسرائيل وفصائل فلسطينية تستنجد بمصر، ارتفاع كبير في أسعار الزيت

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

انخفاض البيضاء واشتعال البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض مبشر بجميع الأنواع باستثناء الجمبري والبوري يتراجع 40 جنيها

بعد التراجع الكبير، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف منها الليمون والطماطم وارتفاع الخيار

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads