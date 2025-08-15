محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة على مخابز المنصورة وشربين (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم جولة تفقدية مفاجئة على المخابز بمدينة المنصورة ومدينة شربين والوحدة المحلية برأس الخليج للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتأكد من أوزان رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، وعدم تجميع البطاقات، وذلك في إطار جولاته اليومية المفاجئة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المخابز بمدينة المنصورة

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من المخابز بمدينة المنصورة، والتقى بالمواطنين أمام المخابز واستمع إلى مطالبهم، ووجه إلى المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز في جميع المراكز والمدن والقرى، للوقوف على مستوى جودة إنتاج الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والوزن المحدد ومنع أي شكل من أشكال تجميع البطاقات التموينية.

الاهتمام الكامل بنظافة المخابز ومحيطها

كما وجه محافظ الدقهلية بالاهتمام الكامل بنظافة المخابز ومحيطها، وشدد على التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضبط منظومة صرف الخبز بما يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع أي تلاعب أو إهدار في الدعم وعدم تعدد بطاقات التموين مع نفس المواطن، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي مخالفات، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي لأصحاب المخابز للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تفقد محافظ الدقهلية مخابز مدينة شربين ورأس الخليج

وتفقد محافظ الدقهلية مخابز مدينة شربين والوحدة المحلية برأس الخليج وتأكد من مطابقة وزن الرغيف، ووجه بتحسين جودة رغيف الخبز، كما وجه بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز في جميع قرى المركز للوقوف على مستوى جودة إنتاج الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية والوزن المحدد.

تفقد مستوى النظافة العامة

وتفقد محافظ الدقهلية الشوارع للوقوف على مستوى النظافة العامة فيها، وكلف رئيس رئيسة الوحدة بزيادة عدد جرارات جمع القمامة لزيادة القدرة الاستيعابية لكميات القمامة المتولدة أولا بأول، وضرورة التعاقد مع إحدى الجمعيات العاملة فى هذا المجال.

