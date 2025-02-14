تواصل المعدات الثقيلة والكرفانات المخصصة لإزالة الركام وفتح الطرق في قطاع غزة الاصطفاف امام بوابات معبر رفح البري في انتظار السماح لها بالعبور.

تواصل اصطفاف المعدات الثقيلة وشاحنات تحمل بيوت متنقلة لأهالي غزة أمام معبر رفح

واصطفت المعدات الثقيلة وكرفانات مخصصة لإيواء أهالي قطاع غزة امام بوابات معبر رفح البري امس تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم ابو سالم بعد إنهاء الإجراءات اللازمة لها.

وتواصل شاحنات المساعدات الإغاثية العبور منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حيث عبرت مالا يقل عن 120 شاحنة تحمل مواد إغاثية وإعاشية.

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