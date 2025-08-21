تعرف على تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري حول إمكانية الحصول على قرض لشراء السيارة غير مضمن.

وأوضح مسئولون بالبنك الأهلي، أنه يمكن للعملاء التقدم بطلب قرض السيارة غير مضمن، من خلال خدمة الأهلي نت أو الأهلي موبايل، وذلك على النحو التالي:

بدون ضامن.

بتمويل حتى3 ملايين جم للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

سعر عائد تنافسي.

تمويل يصل الى 100 % من سعر السيارة.

فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 سنين.

برامج خاصة لموظفي الشركات.

حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جم.

بدون مصاريف استعلام ائتماني.

بدون مصاريف فتح حساب.

برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء.

ومن جانب آخر تقدم محفظة البنك الأهلي فون كاش خدمات عديدة للعملاء.

تشمل القائمة في الخدمات التي تقدمها خدمة الأهلي فون كاش ما يلي:

تحويل الأموال :

تحويل الأموال من محفظة البنك إلى أي محفظة أخرى داخل جمهورية مصر العربية بالعملة المحلية لحظيا.

الشراء عن طريق الإنترنت :

الشراء من خلال إنشاء بطاقة افتراضية للاستخدام مرة واحدة، صالحة لمدة 24 ساعة فقط يمكن استخدامها محليا

خدمات فورى :

شحن رصيد ودفع فاتورة هاتفك المحمول والتبرعات وسداد خدمة الـ ADSL ودفع فواتير الكهرباء والماء والغاز وخدمات أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.