الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي

البنك الأهلى
البنك الأهلى

 يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري حول إمكانية الحصول على قرض لشراء السيارة غير مضمن.

وأوضح مسئولون بالبنك الأهلي، أنه يمكن للعملاء التقدم  بطلب قرض السيارة غير مضمن، من خلال خدمة الأهلي نت أو الأهلي موبايل، وذلك على النحو التالي:

بدون ضامن.

بتمويل حتى3 ملايين جم للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
سعر عائد تنافسي.
تمويل يصل الى 100 % من سعر السيارة.
فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 سنين.
برامج خاصة لموظفي الشركات.
حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جم.
بدون مصاريف استعلام ائتماني.
بدون مصاريف فتح حساب.
برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء.

ومن جانب آخر تقدم محفظة البنك الأهلي فون كاش خدمات عديدة للعملاء.

تشمل القائمة في الخدمات التي تقدمها خدمة الأهلي فون كاش ما يلي:

تحويل الأموال:

تحويل الأموال من محفظة البنك إلى أي محفظة أخرى داخل جمهورية مصر العربية بالعملة المحلية لحظيا.

الشراء عن طريق الإنترنت:

الشراء من خلال إنشاء بطاقة افتراضية للاستخدام مرة واحدة، صالحة لمدة 24 ساعة فقط يمكن استخدامها محليا

خدمات فورى:

شحن رصيد ودفع فاتورة هاتفك المحمول والتبرعات وسداد خدمة الـ ADSL ودفع فواتير الكهرباء والماء والغاز وخدمات أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاهلي فون كاش البنك الاهلي الاهلي موبايل الاهلي فون بنك الأهلي دفع فواتير الكهرباء قرض السيارة محفظة البنك الاهلي محفظة البنك

مواد متعلقة

كيفية التحويل على بطاقات ميزة في البنك الأهلي

شروط وتفاصيل قرض السيارة 2025 في بنك القاهرة

الأكثر قراءة

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

الأعلى للإعلام: منع مصطفى يونس من الظهور 3 أشهر

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

حل أزمة أرض نادي الزمالك عقب عودة السيسي من السعودية ومدبولي من اليابان

رسميا، إلغاء انتخابات الأندية الداعية لجمعيات عمومية قبل صدور تعديلات قانون الرياضة

إلغاء دعوات انتخاب الهيئات، شوبير يكشف تداعيات التصديق على قانون الرياضة

مشاهد جديدة من حادث التصادم على طريق الإسكندرية - مطروح (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يكشف سر حركة الظل وحكمة القيومية الإلهية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads