الجمعة 07 مارس 2025
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اقتصاد

طريقة الاستعلام عن الحوالات في البنك الأهلي المصري

الحوالات البنكية،
الحوالات البنكية، فيتو

 كشف بنك الأهلي المصري عن خطوات الاستعلام لعملائه عن حالة الحوالات المالية القادمة من الخارج.

وأوضح البنك الأهلي أن هناك إجراءات معينة يجب على العملاء اتباعها لمعرفة موقف الحوالات الخاصة بهم، حيث تشمل القائمة مايلي:

خطوات الاستفسار عن حالة الحوالة:

ذكر رقم مرجع التحويل طبقًا للرقم الوارد ضمن بيانات الحوالة.

اختيار الدولة والمراسل (اختياري طبقًا للبيانات المتوفرة)، ومن ثم الاستعلام عن الحوالة.

كما يمكن للعملاء التواصل مع ممثلي البنك الاهلي لدي البنوك الرسمية المرسلة العاملة في مجال الحوالات لتقديم الدعم والرد علي اي استفسار للعملاء ومتاح بياناتهم من خلال الرابط التالي - اضغط هنا -.

ويتساءل العديد من عملاء البنوك حول إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات القادمة من الخارج.

وأوضحت الكثير من البنوك أنه لابد من وجود إصدار كارت حوالتي للعملاء، بما يسمح بتسهيل عملية استقبال الحوالات البنكية.

كيفية صرف حوالة الدولار من بنك مصر 

 وحاليا يتردد سؤال متكرر يشغل بال ملايين العملاء وهو هل يمكن سحب الحوالة بالدولار تساؤل يطرح نفسه بين الكثيرين ممن يتعاملون في البنوك.

حوالات الدولار 

وحول سحب الحوالة بالدولار فإنه بالفعل يمكن تسلم الحوالة بالجنية المصري أو الدولار الأمريكي..

ويمكن صرف حوالات الدولار أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة داخل كل بنك.

وتستعرض فيتو في السطور التالية أبرز أسباب تمنع وصول الحوالة البنكية لعملاء البنوك في المواعيد المحددة.

أسباب منع وصول الحوالة البنكية 

وتشل قائمة تلك الأسباب ما يلي:

1- من أشهر أسباب تأخر  الحوالات البنكية هي المتعلقة بالإجازات.

2- إذا كان البنك لا يعمل في يوم إرسال الحوالات المصرفية من بنك المرسل، سواءً بسبب الإجازات الرسمية كإجازات نهاية الأسبوع، فلن تقدر على استلام حوالتك في هذه الأيام. لا يتعلق الأمر فقط بالإجازات الرسمية. 

3- اختلاف توقيتات العمل من دولة لأخرى.

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