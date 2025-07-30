تعرف على خطوات الاشتراك في خدمة الأهلي الفون كاش

يبحث عملاء البنك الأهلي المصري عن تفاصيل وخطوات الاشتراك في خدمة الاهلي فون كاش.

خطوات الاشتراك في خدمة الأهلي الفون كاش

وقال مسؤولون بنك الأهلي المصري إن التفاصيل في خدمة فون كاش تشمل ما يلي:

هذه الخدمة مقدمة لعملاء البنك الأهلي المصري المصدرة لهم بطاقات ماستركارد وفيزا وميزة (ائتمان – خصم مباشر – المدفوعة مقدما – المرتبات)

قم بإدخال رقمك القومي وكذلك رقم هاتفك المحمول المسجل لدى البنك حتى يتم استقبال طلبكم بنجاح

سيقوم النظام بالتحقق من البيانات وسيقوم بإرسال رمز التحقق على هاتفك المحمول

قم بإدخال رمز التحقق وسيقوم النظام بالتأكد من صحة الكود.

قم بإدخال رقم الهاتف المحمول المراد الاشتراك به والمسجل باسمكم لدى شركة الاتصالات التابع لها خط الهاتف المحمول والتأكد من أنه لا توجد محافظ الكترونية مسجلة على نفس رقم الهاتف المحمول حتى يتسنى تنفيذ طلبكم

سيتم تسجيل طلب العميل على النظام وسيتم فور تنفيذه ارسال رابط تحميل التطبيق.

وفقا وتعليمات البنك المركزي المصري، فقد تم:

زيادة الحدود القصوى اليومية والشهرية للمحفظة لتصبح 60 ألف جنيه مصري و200 ألف جنيه مصري على التوالي، وتم زيادة رصيد المحفظة ليصبح 100 ألف جنيه مصري.

ومن جانب آخر كشف البنك الأهلي المصري تفاصيل قرض السيارة 2025 للعملاء.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي خصائص ومميزات قرض السيارة في 2025 وهي كالتالي:

بدون ضامن

تمويل حتى 3 ملايين جنيه للموظفين ولأصحاب الأعمال/المهن الحرة

تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة

فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام

سعر عائد تنافسي

برامج خاصه لموظفي الشركات بتمويل يصل إلى 5 ملايين جم

حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 5,000 جم

بدون مصاريف استعلام ائتماني

بدون مصاريف فتح حساب

برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء

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