الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس سائق أتوبيس بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات في المطرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة المطرية بحبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها معرضا حياة الركاب والمواطنين للخطر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإجراء تحليل مخدرات للمتهم.


البداية كانت عندما رصد أحد الأشخاص بكاميرا هاتفه فيديو لسائق حافلة نقل أثناء تعاطيه المواد المخدرة، وظهوره في حالة إعياء خلال قيادته للحافلة.
وقال ناشر الفيديو على صفحته عبر فيس بوك: إن الواقعة حدثت في ميدان المسلة بمنطقة المطرية بالقاهرة، وانتبه الركاب لسوء حالة السائق وغادروها والتقطوا الفيديو للسائق.

وتم تداول الفيديو على السوشيال ميديا وتفاعل معه الكثيرون من المتابعين، ورصدته أجهزة الأمن وتم فحصه لكشف ملابساته وحقيقته وتم ضبط السائق عقب التأكد من محتوى الفيديو.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المطرية منطقة المطرية النيابة العامة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو ترويج مخدر الآيس فى الجيزة

14 أغسطس، محاكمة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة نارية بالوايلي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

أمطار رعدية على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع مع ترقب ندوة جاكسون هول

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)

سعر السمك اليوم، قفزة في 7 أصناف والبلطي الأسواني يرتفع 30 جنيها

سيراميكا كليوباترا يبحث عن الفوز الأول في الدوري أمام إنبي

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2024/ 2025

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads