الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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ضبط 20 تذكرة شابو ومطواة بحوزة عاطل في طهطا

ضبط عاطل وبحوزته
ضبط عاطل وبحوزته اكياس شابو فى سوهاج

تمكن رجال مباحث قسم شرطة طهطا خلال حملة أمنية على تجار الكيف بدائرة القسم من ضبط عاطل وبحوزته عدد من تذاكر مخدر الشابو المعدة للبيع ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

ضبط تاجر مخدرات وبحوزته ٢٠ تذكرة شابو ببندر طهطا 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد أحمد البريري رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، ومعاونيه الرائد عبدالرحيم السمان والنقيب أحمد أبو حسوب والنقيب هيثم عبدالحميد من ضبط (ح.ا.م) عمره 28 عامًا مقيم بشارع الجهاد وبحوزته 20 تذكرة شابو ومبلغ مالى ومطواة وذلك بطريق بنهو.

المتهم أمام البريري يقر بارتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات 

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.

 

 

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