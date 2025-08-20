وفد من الجامعة المصرية اليابانية يشارك في اجتماع “الجايكا” بطوكيو

شارك وفد من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، في الاجتماع الذي عقدته هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” بالعاصمة طوكيو، لبحث سبل تعزيز التعاون البحثي بين الجامعات اليابانية والأفريقية.

ضم الوفد كلًا من: الدكتور شوجي هاشيموتو النائب الأول لرئيس الجامعة، والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم والطلاب، والدكتور حمدي أبو علي، والدكتور أسامة نور، والدكتور تامر مجاهد، من كلية الهندسة بالجامعة.

وشهد اللقاء حضور عدد من القيادات البارزة بهيئة “جايكا” والمسؤلين عن دعم وتطوير برامج الجامعات الإفريقية، إلى جانب ممثلين عن جامعة جومو كينياتا الكينية وجامعة ستلينبوش بجنوب أفريقيا.

وتناول الاجتماع عرضًا لعدد من مشروعات التعاون البحثي الممولة من “جايكا”، والتي تجمع بين الجامعات الثلاث (المصرية اليابانية – جومو كينياتا – ستلينبوش) ونخبة من الجامعات اليابانية، وذلك في مجالات حيوية تشمل: الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والإدارة الذكية لموارد المياه.

وأوضح الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أن هذا اللقاء يأتى في إطار حرص الجامعة المصرية اليابانية على تعزيز شراكاتها البحثية الدولية، والمساهمة في بناء شبكة علمية إفريقية يابانية تسهم في مواجهة التحديات التنموية المشتركة.

وأضاف: “إن مشاركتنا في هذا الاجتماع تؤكد التزام الجامعة بدورها كجسر علمي بين مصر وأفريقيا واليابان، من خلال شراكات بحثية تسهم في مواجهة التحديات المشتركة”.

ولفت إلى سعى الجامعة أن تكون مركزًا إقليميًا للتميز في القارة الافريقية، حيث تم بحث التعاون البحثي الممول من هيئة الجايكا بين الجامعات الثلاث وعدد من الجامعات اليابانية فى مجالات الطاقة النظيفة والأمن الغذائى والإدارة الذكية لموارد المياه، بما يخدم خطط التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

