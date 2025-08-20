العذراء مريم.. رمز البركة في قلوب المصريين

تعيش الكنيسة القبطية في مصر خلال شهر أغسطس من كل عام أجواء روحية مميزة، حيث تحتفل بعيد السيدة العذراء مريم، التي تحظى بمكانة خاصة في قلب كل مصري، مسيحيًا كان أو مسلمًا.

فالعذراء مريم تمثل رمز الطهارة والقداسة والأمومة الحانية، وتظل شخصيتها علامة مضيئة في تاريخ البشرية.

تبدأ الكنيسة استعداداتها للاحتفال بعيد العذراء بصوم روحي مدته خمسة عشر يومًا، يلتزم فيه الأقباط بالصلاة والصوم والتوبة والصلوات والتسابيح اليومية، ويُختتم الاحتفال بقداسات مهيبة في الكنائس والأديرة التي تحمل اسمها.

وتعتبر كنائس وأديرة كثيرة في مصر مراكز رئيسية للاحتفالات، مثل كنيسة السيدة العذراء بالزيتون ودير المحرق، ودير درنكة بأسيوط، والذي يُعد المحطة الأخيرة في رحلة العائلة المقدسة داخل مصر. وخلال هذه الفترة، تتزين الكنائس بالأيقونات، وتقام التماجيد والتسابيح التي تمجد العذراء وتطلب شفاعتها.

فالسيدة العذراء مريم هي أيقونة الطهارة والوداعة. اختارها الله لتكون أمًا للسيد المسيح بسبب نقاء قلبها وطاعتها الكاملة لمشيئته، فكانت مثالًا للإيمان العميق والتواضع الحقيقي. اتسمت بحياة الصمت والهدوء الداخلي، فكانت تحفظ الأمور في قلبها وتتأملها بعمق.

عُرفت بأنها الشفيعة الرحومة، التي تحتضن الجميع بمحبتها الأمومية، ورمز البتولية التي جمعت بين الطهارة والأمومة في آن واحد.

تحمل شخصية العذراء رمزية عظيمة تتجاوز حدود الكنيسة لتصل إلى الوجدان الشعبي. عند المسيحيين والمسلمين. حيث أصبحت السيدة العذراء رمزًا للوحدة الروحية التي تجمع المصريين حولها بالمحبة والاحترام.

ومن أبرز الأحداث المرتبطة بالعذراء مريم في مصر، رحلة العائلة المقدسة التي ضمتها مع الطفل يسوع والقديس يوسف النجار. هربت العائلة من بطش هيرودس، فكانت مصر الأرض التي احتضنتهم، حيث باركت خطواتهم كل بقعة مروا بها من سيناء حتى صعيد مصر.

هذه الرحلة تحولت إلى تراث روحي وسياحي عظيم، إذ تزخر البلاد بالكنائس والأديرة التي أقيمت في المواقع التي زارتها العائلة، مثل كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، ودير المحرق في أسيوط، ودير درنكة، حيث يُختتم مسار الرحلة.

إن عيد السيدة العذراء ليس مجرد مناسبة كنسية، بل هو عرس روحي ووطني يؤكد عمق ارتباط المصريين بمريم العذراء كأمٍ ورمزٍ للسلام والمحبة. فالاحتفال بها يجدد الإيمان، ويذكر المصريين جميعًا بأن أرضهم كانت وما زالت أرض البركة التي احتضنت العائلة المقدسة، لتظل مصر شاهدة على قداسة التاريخ وروحانية الحاضر.

