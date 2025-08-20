الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الإنتر يصدم نيوم السعودي بشأن بافارد

بافارد
بافارد

كشفت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي ألمح إلى أن الفرنسي بنيامين بافارد، مدافع الفريق، سيبقى لاعبا للنيراتزوري في الموسم الجديد.

بافارد كان أحد أبرز اللاعبين المرتبطين برحيل محتمل عن الإنتر   الصيف الجاري، في ظل حاجة النادي لإفساح مجال أمام ضم صفقات جديدة وشابة.


وارتبط المدافع الفرنسي بنادي نيوم السعودي، حتى أن مدرب الأخير فتح ذراعيه لبافارد، إلا أن اللاعب فضل البقاء في إنتر وأوروبا بصفة عامة.



وذكر نادي إنتر عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن بافارد قرر تغيير رقم قميصه من 28، ليرتدي القميص رقم 5 بداية من الموسم الجديد.

وتبدو هذه إشارة واضحة إلى أن بافارد سيظل لاعبا لنادي إنتر في الفترة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتر ميلان نادي انتر ميلان نادي نيوم السعودي بافارد الفرنسي بنيامين بافارد الانتر

مواد متعلقة

إنتر يعطي الضوء الأخضر لبيع لاعبه إلى أتالانتا رغم أزمة لوكمان

التعادل الإيجابي ينهي ودية إنتر ميلان ومونزا

إنتر ميلان يرفع عرضه لضم لوكمان إلى 50 مليون يورو

إنتر ميلان يقدم عرضا جديدا للتعاقد مع النيجيري أديمولا لوكمان

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

الإمارات تبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي للتلاميذ وتلغي امتحانات التيرم الثاني

خدمات

المزيد

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads