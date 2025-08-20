الإنتر يصدم نيوم السعودي بشأن بافارد

كشفت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي ألمح إلى أن الفرنسي بنيامين بافارد، مدافع الفريق، سيبقى لاعبا للنيراتزوري في الموسم الجديد.

بافارد كان أحد أبرز اللاعبين المرتبطين برحيل محتمل عن الإنتر الصيف الجاري، في ظل حاجة النادي لإفساح مجال أمام ضم صفقات جديدة وشابة.



وارتبط المدافع الفرنسي بنادي نيوم السعودي، حتى أن مدرب الأخير فتح ذراعيه لبافارد، إلا أن اللاعب فضل البقاء في إنتر وأوروبا بصفة عامة.





وذكر نادي إنتر عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن بافارد قرر تغيير رقم قميصه من 28، ليرتدي القميص رقم 5 بداية من الموسم الجديد.

وتبدو هذه إشارة واضحة إلى أن بافارد سيظل لاعبا لنادي إنتر في الفترة القادمة.

