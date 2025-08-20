الإمارات تبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي للتلاميذ وتلغي امتحانات التيرم الثاني

أعلنت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم الإماراتية، أن العام الأكاديمي الجديد 2025-2026، يشهد ولأول مرة، إدراج منهج الذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي في المدارس، حيث سيتم تخصيص حصة كل أسبوعين للطلبة في الحلقة الأولى والثانية، وحصة أسبوعية لطلبة الحلقة الثالثة.

أكثر من 1000 معلم متخصص سيتولي تدريس المادة

وأشارت وزيرة التربية والتعليم الإماراتية في تصريحات لها إلي أن أكثر من 1000 معلم متخصص سيتولي تدريس المادة، بعد أن خضعوا لبرامج تدريبية متقدمة، إلى جانب تشكيل لجنة لمتابعة جودة التدريس وضمان تحقيق المخرجات المستهدفة.

الاستفادة المثلى من أيام الدراسة

وأكدت وزيرة التربية والتعليم الإماراتية سارة الأميري إجراء تغييرات جوهرية على سياسة التقييم لضمان كفاءة المخرجات التعليمية، شملت التغييرات إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، واستبدالها بالتقييم الختامي المدرسي، بهدف الاستفادة المثلى من أيام الدراسة، وتنويع وتحسين أدوات قياس أداء الطلبة، وتحسين جودة الحياة الطلابية، وتطوير أساليب التعلم وطرق التدريس المستخدمة.

وأشارت الوزير الإماراتية إلى تعديل الفصول الدراسية لتتماشى مع تحديثات سياسة التقييم، لتصبح الاختبارات المركزية في الفصل الدراسي الأول والثالث فقط.

تطوير منظومة الاختبارات الوطنية

وأشارت الوزيرة، إلى اعتماد تطبيق المرحلة الثانية من نظام التعلم والتقييم القائم على المشاريع، ليشمل جميع طلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي شارك فيها 127,500 طالب من 350 مدرسة حكومية وخاصة.

كما لفتت إلى أن مستجدات العام الدراسي الجديد تتضمن تطوير منظومة الاختبارات الوطنية، وذلك عبر اعتماد اختبار الكفاءة القياسي لقياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات لطلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية، على أن تشمل المرحلة الأولى 26,000 طالب.

