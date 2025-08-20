تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومشاركة البعض عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومسئولي وزارة الإسكان.

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود الهيئة العامة للتنمية السياحية فيما يتعلق بمعياري ترشيد الإنفاق والإنفاق الإيجابي على خطتها، كما استعرض المجلس تقريرًا بشأن موقف تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة بقطاعات التنمية ربع السنوي "يونيو 2025"، والذي شمل ٥٦٩ مشروعا رئيسيا، و٥٠٣ مشروعات تنمية محدودة، و٦٦ مشروع تنمية متكاملة تشمل ١١٣٨ مشروعا فرعيا، بجانب موقف الطاقات الفندقية مكتملة التنفيذ وتحت التنفيذ بنطاقات البحر الأحمر وخليج العقبة ورأس سدر والعين السخنة.

كما تطرق الاجتماع إلى نتائج مبادرة مجلس الإدارة بتيسير سداد المديونية، بالإضافة إلى تقرير بشأن موقف مشروع التحول الرقمي بالهيئة تضمن آليات وطرق البدء في أعمال المشروع وتقسيمه إلى مرحلتين: الأولى ميكنة كاملة لدورة العمل بالهيئة والمرحلة الثانية هي إطلاق التشغيل التجريبي للمنصة الالكترونية.

وتناول الاجتماع موقف إعداد وتحديث المخططات العامة للمراكز السياحية والتي تشمل تحديث مخططات لمراكز سياحية قائمة وإعداد مخططات سياحية مستقبلية لمراكز سياحية واعدة.

كما عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعًا بحضور المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء والمستشارين المعنيين بالملف بهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمتابعة آخر مستجدات الإجراءات التنفيذية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وممثلي قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر الفيديو كونفرنس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين وترتيب أولويات تخصيص الوحدات والتي سيتم إتاحتها من جهات الدولة تنفيذًا لنص المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.

كما تم مناقشة ما تضمنه مشروع القرار من آليات لاستقبال طلبات المستأجرين وذلك من خلال منصة إلكترونية موحدة أو عن طريق مكاتب البريد وقيام وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص تلك الطلبات وكذلك معايير ترتيب أولويات التخصيص بمشروع القرار.

واختتم المهندس شريف الشربيني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولتهما التفقدية اليوم بتفقد سير العمل بمشروع إحياء حديقة الأزبكية، والذى تنفذه وزارة الإسكان ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، بهدف إعادة إحياء الهوية المعمارية والعمرانية والتاريخية لمنطقة القاهرة الخديوية، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والمكتب الاستشاري المشرف على المشروع، ومسئولو الشركات المنفذة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه بمختلف مكونات الحديقة للوقوف على موقف التنفيذ لكل عناصرها، وموقف التوريد والتركيب لمختلف المكونات، والتي تستهدف إعادة افتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور، لتكون متنفسًا ومتنزها لسكان القاهرة.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، لشرح تفصيلي لموقف مشروع إحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، ويشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولات - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتتضمن الأعمال 3 محاور، وهى، الحفاظ على الأشجار التراثية ذات القيمة، بجانب التجديد لبعض مكونات الحديقة مثل النافورة الأثرية، ومبنى نادي السلاح ومنطقة التبة التراثية، إضافة إلى إحياء البحيرة والمسرح المفتوح ومبني الكافتيريا والأسوار والبرجولات التراثية.

أعمال التطوير في مبنى جراج الأوبرا

كما تابع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، أعمال تأهيل المباني المطلة على حديقة الأزبكية مثل مبني (نادي السلاح) لما له من واجهة مباشرة للحديقة، وأعمال التطوير بمبنى جراج الأوبرا بالإضافة الى المبنى الإداري لمحافظة القاهرة، والذي يتكون من دور أرضي و8 أدوار على مساحة إجمالية ما يقرب من 10 آلاف متر مسطح، بجانب أعمال مشروع (الفراغ الممهد المؤدي للمسارح التاريخية).

كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، منطقة سوق الكتب الجديد في ساحة مجاورة لسنترال الأوبرا، والبديل عن السوق القديمة"سور الأزبكية"، وتابعا موقف تنفيذ منافذ البيع الجديدة للكتب على مساحة إجمالية 805 أمتار.

ووجه المهندس شريف الشربيني خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في مبنى جراج الأوبرا والمنطقة المحيطة بالحديقة، واستمرار الاهتمام بالمسطحات الخضراء بالحديقة للحفاظ على رونقها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.