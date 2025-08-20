الدوري المصري، دجلة يستضيف بتروجت في رحلة البحث عن الانتصار الأول

الدوري المصري، يستضيف فريق وادى دجلة فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره بتروجت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان مباراة الليلة بمعنويات منخفضة، بعدما تلقى وادى دجلة الخسارة أمام إنبى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما تعادل بتروجت مع كهرباء الإسماعيلية بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة.

ويسعى محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادي دجلة لتحقيق انتصاره الأول في الدوري المصري اليوم بعد التعادل في الجولة الأولي أمام بيراميدز 0-0، والخسارة أمام إنبي بهدف بالجولة الثانية.

كما يسعى سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت لتحقيق الانتصار الأول للفريق البترولي هذا الموسم بعد التعادل في الجولتين الأولي والثانية أمام الإسماعيلي 0-0 وكهرباء الإسماعيلية 2-2.

ويحتل وادي دجلة المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة فيما يتواجد بتروجت بالمركز الثاني عشر برصيد نقطتين.

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء في اليوم الثاني من منافسات الجولة الثالثة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).



وجاءت الاختيارات لحكام هذه الجولة، على النحو التالي:



سيراميكا كليوباترا ضد إنبي: صبحي العمراوي (حكمًا للساحة) ’ محمد عاطف الزناري ومحمد القاضي (مساعدين) ’ عبد الرحمن صالح (حكمًا رابعًا) وأحمد جابر ومحمد ناصر (تقنية الفيديو).



وادي دجلة ضد بتروجت: إبراهيم محمد (حكمًا للساحة) ’ أسامة عبد اللطيف وهاشم عبد المريد (مساعدين) ’ أحمد حمدي (حكمًا رابعًا) والدولي أمين عمر ورحمة يوسف (تقنية الفيديو).



الجونة ضد غزل المحلة: وليد عبد الرازق (حكمًا للساحة) ’ خالد حسين وعماد العقاد (مساعدين) ’ جلال أحمد (حكمًا رابعًا) والدولي وائل فرحان وكريم زكي (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.