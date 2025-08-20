الدوري المصري، موعد مباراة الجونة ضد غزل المحلة والقناة الناقلة

يحل غزل المحلة ضيفا مساء اليوم الأربعاء أمام الجونة، بملعب خالد بشارة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى غزل المحلة للبحث عن أول فوز وتحقيق الثلاث النقاط أمام الجونة، كما يسعى الفريق الساحلي لتكرار فوزه بالجولة الافتتاحية للدوري.

موعد مباراة الجونة ضد غزل المحلة

وتنطلق صافرة مباراة الجونة أمام غزل المحلة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الجونة وغزل المحلة

وتذاع مباراة مباراة الجونة وغزل المحلة عبر شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز وتحديدا عبر قناة أون سبورت 1.

حكام مباراة الجونة أمام غزل المحلة

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباراة الجونة ضد غزل المحلة في اليوم الثاني من منافسات الجولة الثالثة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

وجاء حكام الجونة ضد غزل المحلة كالتالي: وليد عبد الرازق (حكمًا للساحة)، خالد حسين وعماد العقاد (مساعدين)، جلال أحمد (حكمًا رابعًا)، والدولي وائل فرحان وكريم زكي (تقنية الفيديو).

ويدخل الجونة لقاء الليلة محتلا المركز التاسع برصيد 3 نقاط بعد فوزه أمام كهرباء الاسماعيلية 1-0 في بداية مشواره بالدوري الممتاز فيما حصل الفريق الساحلي على راحة في الجولة الماضية.

وعلى الجانب الآخر تعادل غزل المحلة مع البنك الأهلي وسموحة بنتيجة 0-0 في مواجهتي الجولتين الأولي والثانية، ويمتلك زعيم الفلاحين نقطتين بالمركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأربعاء

1- المصري 7 نقاط

2- بيراميدز 5 نقاط

3- الأهلي 4 نقاط

4- زد 4 نقاط

5- الزمالك 4 نقاط

6- مودرن سبورت 4 نقاط

7- إنبي 4 نقاط

8- الجيش 4 نقاط

9- الجونة 3 نقاط

10- حرس الحدود 3 نقاط

11- الاتحاد 3 نقاط

12- بتروجيت نقطتان

13- سموحة نقطتان

14- غزل المحلة نقطتان

15- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

16- البنك الأهلي نقطتان

17- وادي دجلة نقطة واحدة

18- المقاولون العرب نقطة واحدة

19- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة

20- الإسماعيلي نقطة واحدة

21- فاركو نقطة واحدة

