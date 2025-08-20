الأربعاء 20 أغسطس 2025
غزل المحلة ضيفا ثقيلا على الجونة في الدوري المصري

الدوري المصري، يحل فريق غزل المحلة ضيفا ثقيلا في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء أمام الجونة، بملعب خالد بشارة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الجونة لقاء الليلة محتلا المركز التاسع برصيد 3 نقاط بعد فوزه أمام كهرباء الاسماعيلية 1-0 في بداية مشواره بالدوري الممتاز فيما حصل الفريق الساحلي على راحة في الجولة الماضية.

وعلى الجانب الآخر تعادل غزل المحلة مع البنك الأهلي وسموحة بنتيجة 0-0 في مواجهتي الجولتين الأولي والثانية، ويمتلك زعيم الفلاحين نقطتين بالمركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

 

ويسعى غزل المحلة للبحث عن أول فوز وتحقيق الثلاث النقاط أمام الجونة، كما يسعى الفريق الساحلي لتكرار فوزه بالجولة الافتتاحية للدوري.

 

قائمة غزل المحلة أمام الجونة

عامر عامر، أحمد العربي، أحمد النفراوي، أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، مصطفى أوفا، موري توريه، محمد أشرف، رشاد العرفاوي، سولومون آلادي، عموري، ويليامز صنداي، محمد عبد الغني، عبد الرحمن بودي، أحمد سعيد، عاطف الحكيم، جريندو، سعيدي كيبونديلا، عماد ميهوب، معاذ عبد السلام، أشرف مجدي، محمود نبيل.

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء في اليوم الثاني من منافسات الجولة الثالثة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

 

 


وجاءت الاختيارات لحكام هذه الجولة، على النحو التالي:


 سيراميكا كليوباترا ضد إنبي: صبحي العمراوي (حكمًا للساحة)، محمد عاطف الزناري ومحمد القاضي (مساعدين)، عبد الرحمن صالح (حكمًا رابعًا)، وأحمد جابر ومحمد ناصر (تقنية الفيديو).


وادي دجلة ضد  بتروجت: إبراهيم محمد (حكمًا للساحة)، أسامة عبد اللطيف وهاشم عبد المريد (مساعدين)، أحمد حمدي (حكمًا رابعًا)، والدولي أمين عمر ورحمة يوسف (تقنية الفيديو).


الجونة ضد غزل المحلة: وليد عبد الرازق (حكمًا للساحة)، خالد حسين وعماد العقاد (مساعدين)، جلال أحمد (حكمًا رابعًا)، والدولي وائل فرحان وكريم زكي (تقنية الفيديو).

الدوري المصري غزل المحلة الجونة الدورى المصرى الممتاز الجونة ضد غزل المحلة دوري نايل

