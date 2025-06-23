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صحة ومرأة

قناع النعناع لبشرة منتعشة في الصيف وخالية من العيوب

بشرة منتعشة، فيتو
بشرة منتعشة، فيتو

تحتاج البشرة فى فصل الصيف إلى الكريمات المرطبة والمنعشة التى تعزز من نضارة وحيوية البشرة ما يزيد من جمال صاحبتها.

وانتعاش البشرة فى فصل الصيف لا يتحقق بالكريمات اليومية فقط، بل تحتاج الوصفات الطبيعية التى تحتوى على مكونات طبيعية.

قناع النعناع لبشرة منتعشة فى الصيف 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع النعناع لبشرة منتعشة فى الصيف وخالية من العيوب.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من أوراق النعناع الطازجة (أو ملعقة صغيرة من النعناع المجفف).

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي أو ماء الورد.

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون (اختياري للبشرة الحساسة).

طريقة التحضير:

  • اطحني أوراق النعناع جيدا حتى تصبح معجون ناعم.
  • أضيفي الزبادي والعسل وامزجي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • (اختياري) أضيفي الشوفان إذا كانت بشرتك حساسة للحصول على تقشير لطيف.
  • اغسلي وجهك جيدا بماء فاتر وجففيه بلطف.
  • ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد لإغلاق المسام.
  • رطبي بشرتك بكريم خفيف أو ماء الورد.
  • جربي القناع على جزء صغير من الجلد أولا للتأكد من عدم وجود تحسس.
  • استخدمي القناع مرة إلى مرتين أسبوعيا فقط.
  • احفظي بقايا القناع في الثلاجة ليوم واحد فقط إذا كان طازج.
  • باستخدام قناع النعناع الطبيعي بانتظام، يمكنك الاستمتاع ببشرة أكثر إشراقة وانتعاش، دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية قاسية.
قناع النعناع لبشرة منتعشة فى الصيف 
قناع النعناع لبشرة منتعشة فى الصيف 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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