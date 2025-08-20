مصرع مسجلين خطر في تبادل إطلاق نار مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية

لقي ثلاثة عناصر مسجلين خطر، مصرعهم في تبادل لإطلاق النيران مع الأجهزة الأمنية ضمن الحملة المكبرة بوزارة الداخلية للقضاء على تجار المخدرات والعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.

حيث تم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع 3 مسجلين خطر في تبادل لاطلاق النار مع الاجهزة الامنية بالقليوبية

وردت معلومات للأجهزة الأمنية ومكافحة المخدرات ومديرية أمن القليوبية، باختباء 3 عناصر إجرامية يختبئون وسط الزراعات بمدخل قرية الحصة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بضباط مكافحة المخدرات، وتم تحديد مكان الاختباء، وفور شعور العناصر الإجرامية بقدوم الأجهزة الأمنية تبادلوا إطلاق النيران فى مواجهة قوات الشرطة التي تعاملت معهم وتبادلت إطلاق النيران، وأسفر عن مصرع ثلاثة عناصر إجرامية وهم عبدالله. ع. ع، حسين. خ. ع، محمد. ع. ع وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وتحت تصرف النيابة العامة التى تباشر التحقيقات.

