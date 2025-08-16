السبت 16 أغسطس 2025
إنبي يهزم وادي دجلة بهدف في الدوري الممتاز

إنبي ووادي دجلة
إنبي ووادي دجلة

فاز نادي إنبى على نظيره وادى دجلة، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز. 

وحاول الفريقان خطف هدف التقدم خلال الـ45 دقيقة الأولى ولكن لم ينجحا في الوصول للشباك.

وفي الشوط الثاني نجح إنبي في تسجيل هدف الفوز عن طريق التونسي رفيق كابو ليحصد النقاط الثلاث.

تشكيل إنبي

 

 

ترتيب إنبي ووادي دجلة في الدوري

ويحتل فريق إنبي المركز الخامس في ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط، بينما يحتل وادي دجلة المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.

