حكام مباريات الخميس في الدوري المصري، أبرزها الزمالك ضد مودرن سبورت

الحكم محمود البنا،
الحكم محمود البنا، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات غدًا الخميس 21 أغسطس الجاري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة المقاولون العرب ضد حرس الحدود

حكام مباراة المقاولون ضد حرس الحدود، فيتو
حكام مباراة المقاولون ضد حرس الحدود، فيتو

مباراة سموحة ضد زد

حكام مباراة سموحة ضد زد، فيتو
حكام مباراة سموحة ضد زد، فيتو

مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك

حكام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، فيتو
حكام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، فيتو

مران الزمالك اليوم 

 وحرص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران أمس خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل اللقاء المقبل.


وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم بأفضل صورة لمواجهة مودرن سبورت.

مباراة الزمالك ومودرن سبورت 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها غدًا الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

الدوري المصري لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أوسكار رويز المقاولون العرب ضد حرس الحدود مباراة سموحة ضد زد مودرن سبورت ضد الزمالك الزمالك نادي الزمالك

