في أقل من 6 ساعات، مباحث الغربية تضبط سائق شاحنة دهس طفلا وهرب بقرية الناصرية

مباحث سمنود تضبط
مباحث سمنود تضبط سائق شاحنة دهس طفلا، فيتو

شهدت قرية الناصرية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية حادثًا مأساويًّا بعدما لقي طفل صغير مصرعه إثر قيام سائق سيارة نقل بدهسه وفراره من موقع الحادث.

تعليم الغربية يكرم الطالب مهند خضير الحاصل على ذهبية بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث

بدء إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد بكليات جامعة طنطا السبت القادم

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالواقعة.

وعلى الفور كثّفت وحدة مباحث سمنود بقيادة الرائد محمد خطاب ومعاونيه جهودها لتتبع خط سير السائق الهارب وبعد تحريات مكثفة وتقنيات تتبع دقيقة نجح الفريق الأمني في تحديد مكان اختباء المتهم بإحدى القرى المجاورة ليتم ضبطه خلال أقل من 6 ساعات من وقوع الحادث.

وقد تم التحفظ على السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسط مطالبات أهالي القرية بالقصاص العادل للطفل الضحية.

