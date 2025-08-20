في أقل من 6 ساعات، مباحث الغربية تضبط سائق شاحنة دهس طفلا وهرب بقرية الناصرية

شهدت قرية الناصرية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية حادثًا مأساويًّا بعدما لقي طفل صغير مصرعه إثر قيام سائق سيارة نقل بدهسه وفراره من موقع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالواقعة.

وعلى الفور كثّفت وحدة مباحث سمنود بقيادة الرائد محمد خطاب ومعاونيه جهودها لتتبع خط سير السائق الهارب وبعد تحريات مكثفة وتقنيات تتبع دقيقة نجح الفريق الأمني في تحديد مكان اختباء المتهم بإحدى القرى المجاورة ليتم ضبطه خلال أقل من 6 ساعات من وقوع الحادث.

وقد تم التحفظ على السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسط مطالبات أهالي القرية بالقصاص العادل للطفل الضحية.

