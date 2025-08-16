السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية يعتمد نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية

محافظ الغربية يعتمد
محافظ الغربية يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية العامة

اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم السبت، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين للعام الدراسي 2024 / 2025،

أهالي الغربية تودع جثمان الشاب المقتول وسط الشارع بقرية الراهبين (صور)

حل أزمة أطباء النساء والتوليد بجامعة طنطا وعودة العمل لطبيعته (صور)

 جاء ذلك بحضور ناصر حسن وكيل، وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة 89.04%.

 ووصلت نسبة النجاح لإجمالي الدورين الأول والثاني إلى 97.52%، بينما سجلت الشهادة الإعدادية المهنية نسبة نجاح بالدور الثاني بلغت 80.58%، ونسبة نجاح للدورين 95.66%، في حين حققت الشهادة الإعدادية للمكفوفين نسبة نجاح كاملة بلغت 100%.

وأكد محافظ الغربية خلال اعتماده للنتيجة، أن ما تحقق من نسب نجاح مرتفعة يعكس الجهد الكبير المبذول من قطاع التعليم بالمحافظة، مشيرًا إلى أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متطورة تتيح للطلاب فرصًا أكبر للتميز والتفوق.

وأضاف اللواء أشرف الجندي، بأن إعلان النتائج بهذا المستوى من الدقة والشفافية وفي توقيت مناسب يعد ثمرة جهد مشترك بين جميع القائمين على الامتحانات، موجهًا الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وجميع أعضاء لجان الامتحانات والإدارات التعليمية والمعلمين والإداريين، على ما بذلوه من التزام وانضباط كان له بالغ الأثر في خروج النتائج بهذه الصورة المشرفة.

واختتم المحافظ تصريحاته بتهنئة الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للعملية التعليمية، ومشددًا على أن السنوات المقبلة ستشهد خطوات جادة لتعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة المدارس بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء جيل واعٍ ومؤهل وقادر على المنافسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

أهالي الغربية تودع جثمان الشاب المقتول وسط الشارع بقرية الراهبين (صور)

محافظ الغربية يتابع استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

حل أزمة أطباء النساء والتوليد بجامعة طنطا وعودة العمل لطبيعته (صور)

طبيبة شابة تفجر القضية، تفاصيل أزمة استقالات قسم النساء والتوليد بجامعة طنطا

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

الكهرباء تكشف أسباب الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الاستهلاك

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

زغلول صيام يكتب: احموا الحكام ومحمد هاني ليس على رأسه ريشة.. وفلترة المراقبين ضرورة قبل أن تحدث كارثة

هل خطأ شوبير أمام فاركو السبب؟، قرار من ريبيرو تجاه مركز حراسة المرمى بالأهلي

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads