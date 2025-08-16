السبت 16 أغسطس 2025
سقوط موظف كهرباء أثناء عمله بقرية الفرستق في الغربية

 شهدت قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، سقوط موظف بشركة الكهرباء يُدعى رضا الملا أثناء تأديته عمله على أحد أعمدة الكهرباء بالقرية.

وعلى الفور أسرع الأهالي وزملاؤه لإنقاذه، حيث جرى نقله إلى مستشفى بسيون لتلقي الإسعافات الأولية وتم تحويله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة نظرًا لخطورة حالته الصحية.

وتكثف شركة الكهرباء والأجهزة المعنية بمحافظة الغربية متابعتها للحالة وتداعيات الحادث.

