سقوط موظف كهرباء أثناء عمله بقرية الفرستق في الغربية

شهدت قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، سقوط موظف بشركة الكهرباء يُدعى رضا الملا أثناء تأديته عمله على أحد أعمدة الكهرباء بالقرية.

وعلى الفور أسرع الأهالي وزملاؤه لإنقاذه، حيث جرى نقله إلى مستشفى بسيون لتلقي الإسعافات الأولية وتم تحويله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة نظرًا لخطورة حالته الصحية.

وتكثف شركة الكهرباء والأجهزة المعنية بمحافظة الغربية متابعتها للحالة وتداعيات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.