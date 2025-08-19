الثلاثاء 19 أغسطس 2025
محافظات

تعليم الغربية يكرم الطالب مهند خضير الحاصل على ذهبية بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث

تعليم الغربية يكرم
تعليم الغربية يكرم الطالب مهند خضير

قدم اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية التهنئة للطالب مهند سامي خضير بمدرسة الرافعي الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية والحاصل على ذهبية بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث تحت 15 سنة والتي استضافتها مصر، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري.

محافظ الغربية يتابع تنفيذ تكليفات الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم بالتنسيق مع الضرائب العقارية

حل أزمة أطباء النساء والتوليد بجامعة طنطا وعودة العمل لطبيعته (صور)

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكريم الموهوبين والمتميزين والفائقين من الطلاب في جميع المجالات وفي لفتة تعكس اهتمام الدولة بالمواهب الشابة وتقديرها للإنجازات.

وقدم وكيل تعليم الغربية للطالب مهند خضير شهادة تقدير معربًا عن فخره واعتزازه بجهوده التي أثمرت عن هذا الفوز المستحق بالميدالية الذهبية وتمنى له دوام التقدم والتوفيق والمزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

ويعد هذا التكريم رسالة واضحة من تعليم الغربية بأن التفوق لا يقتصر على التحصيل الدراسي فقط بل يشمل الإبداع في كافة المجالات الرياضية والفنية والعلمية وهو ما يدعم بناء جيل من الشباب القادر على المنافسة والإنجاز.


حضر التكريم برفقة وكيل الوزارة الدكتور السيد العراقي مدير عام الشؤون التنفيذية ومحمود بدوى مدير مدرسة صادق الرافعي الرسمية للغات.

 

