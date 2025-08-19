تعليم الغربية يكرم الطالب مهند خضير الحاصل على ذهبية بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث

قدم اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية التهنئة للطالب مهند سامي خضير بمدرسة الرافعي الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية والحاصل على ذهبية بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث تحت 15 سنة والتي استضافتها مصر، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكريم الموهوبين والمتميزين والفائقين من الطلاب في جميع المجالات وفي لفتة تعكس اهتمام الدولة بالمواهب الشابة وتقديرها للإنجازات.

وقدم وكيل تعليم الغربية للطالب مهند خضير شهادة تقدير معربًا عن فخره واعتزازه بجهوده التي أثمرت عن هذا الفوز المستحق بالميدالية الذهبية وتمنى له دوام التقدم والتوفيق والمزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

ويعد هذا التكريم رسالة واضحة من تعليم الغربية بأن التفوق لا يقتصر على التحصيل الدراسي فقط بل يشمل الإبداع في كافة المجالات الرياضية والفنية والعلمية وهو ما يدعم بناء جيل من الشباب القادر على المنافسة والإنجاز.



حضر التكريم برفقة وكيل الوزارة الدكتور السيد العراقي مدير عام الشؤون التنفيذية ومحمود بدوى مدير مدرسة صادق الرافعي الرسمية للغات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.