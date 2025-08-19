الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طالب يطعن صديقه بسلاح أبيض في القليوبية

طالب يطعن صديقه بالقليوبية،فيتو
طالب يطعن صديقه بالقليوبية،فيتو

شهدت منطقة بهتيم في شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا، حين أقدم طالب على طعن صديقه عدة طعنات قاطعة بسلاح أبيض "سيفوريا"، بعد خلاف على مكالمة هاتفية، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الرأس وبتر عقلتي من أصابع اليد، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

صرف حصص الأسمدة وتوفير فرص عمل، أبرز مطالب المواطنين خلال لقاء محافظ القليوبية

مياه الفيوم: تحليل 71 ألف عينة لضمان جودة المنتج النهائي

بعد خلاف على مكالمة هاتفية، طالب يطعن صديقه عدة طعنات قاطعة بسلاح أبيض القليوبية

البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغًا من مستشفى روض الفرج بوصول المدعو "أ ع" 16 عامًا، طالب ومقيم بهتيم، مصابًا بجرح قطعي في الرأس وبتر عقلتي من صوابع اليد.

وعلى الفور، انتقل المقدم مصطفى دياب ومعاونيه، لمكان الواقعة، حيث تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمدعو "س ح" 15 عامًا، طالب ومقيم بذات المنطقة، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على صديقه وطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض، نتيجة رفض المجني عليه تسليمه الهاتف لإجراء مكالمة، وأحداث إصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة البحث الجنائي بالقليوبية رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شبرا الخيمة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مصطفي دياب

مواد متعلقة

صرف حصص الأسمدة وتوفير فرص عمل، أبرز مطالب المواطنين خلال لقاء محافظ القليوبية

إعلام القليوبية ينظم ندوة تثقيفية عن التربية المدنية للشباب من الوعي إلى التمكين

محافظ القليوبية يتابع إعادة تشغيل مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة بعد توقفه

إخماد حريق مغلق أخشاب في القليوبية دون إصابات

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج وشريكه في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

قريطم: تطبيق غرامة الـ 50 جنيهًا على عبور المشاة العشوائي يحد من الحوادث المأساوية

اتحاد الكرة مهنئا محمد صلاح: إنجاز لم يتحقق من قبل

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح على 6 شواطئ

بيان عاجل من وزارة الإسكان حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك

كلب ضال يعقر 9 أشخاص على شاطئ بيانكي بالإسكندرية

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة ورعدية واضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بمواجهة صعوبات صحية

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads