طالب يطعن صديقه بسلاح أبيض في القليوبية

شهدت منطقة بهتيم في شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا، حين أقدم طالب على طعن صديقه عدة طعنات قاطعة بسلاح أبيض "سيفوريا"، بعد خلاف على مكالمة هاتفية، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الرأس وبتر عقلتي من أصابع اليد، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغًا من مستشفى روض الفرج بوصول المدعو "أ ع" 16 عامًا، طالب ومقيم بهتيم، مصابًا بجرح قطعي في الرأس وبتر عقلتي من صوابع اليد.

وعلى الفور، انتقل المقدم مصطفى دياب ومعاونيه، لمكان الواقعة، حيث تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمدعو "س ح" 15 عامًا، طالب ومقيم بذات المنطقة، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على صديقه وطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض، نتيجة رفض المجني عليه تسليمه الهاتف لإجراء مكالمة، وأحداث إصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.

