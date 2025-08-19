إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، وتحديدا قبل قرية كفر الجمال باتجاه بنها.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الأجهزة المعنية فحص ملابسات الحادث ورفع آثارها لتسيير الحركة المرورية بالطريق

