تعليق غريب من نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف الحرب في غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على موافقة حركة حماس على المقترح الذي اقترحه ويتكوف، ويتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء حرب غزة.

 

نتنياهو: حماس تحت ضغط هائل

وزعم نتنياهو، في تعليق مقتضب، على ما أعلنته حماس بشأن مقترح ويتكوف، قائلا: أتابع الأنباء وانطباعي أن حماس تحت ضغط هائل.

 

رد حماس على مقترح إنهاء حرب غزة

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن  مصادر مصرية قولها: إن المقترح الذي وافقت عليه حماس يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

 

حماس توافق على مقترح وقف إطلاق النار 


وأضافت المصادر، أن المقترح يتضمن إعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات القطاع، ويتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما.

وأوضحت المصادر، أنه  سيتم خلال مدة الـ 60 يوما تبادل عدد من  الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين، وحمـاس تعتبر المقترح بداية الطريق للحل الشامل وحماية سكان قطاع غزة من التصعيد العسكري.


ووافقت حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار الذي اقترحه الوسطاء (مصر وقطر) وذلك لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
 

