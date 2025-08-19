مكتب نتنياهو عن صفقة غزة: قبول الصفقة مقابل الإفراج عن جميع الأسرى

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى لدى حركة حماس، مؤكدًا أن ذلك يأتي "وفق المبادئ التي حددتها الحكومة الإسرائيلية مسبقًا".

موافقة حركة حماس على مقترح ويتكوف بشأن غزة

يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه القاهرة والدوحة جولات مكثفة من المشاورات حول مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، حيث وافقت حركة حماس على المبادئ التي طرحها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بينما تواصل إسرائيل وضع شروط إضافية تتعلق بملف الأسرى والمختطفين.

تعقيدات المفاوضات مع إسرائيل

تصريحات مكتب نتنياهو تكشف عن استمرار التباين بين الجانبين، خاصة في ظل إصرار إسرائيل على شمول جميع المختطفين ضمن أي صفقة، بينما تركز حماس على التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وسحب قواتها من القطاع.

وأفاد موقع العربية في نبأ عاجل له اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالب بالإفراج عن كل الأسرى لدى حماس دفعة واحدة.

وأوضح موقع العربية، أن نتنياهو يقول "لا" للمقترح الأخير بشأن غزة الذي وافقت عليه حماس.

