أمين صندوق الزمالك عن سحب أرض النادي بأكتوبر: لم يصلنا أي قرار رسمي (فيديو)

أكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن النادي لا توجد عليه أي مخالفات، موضحًا أن الزمالك يمر باختناقات عديدة، والأرض المخصصة تمثل طوق نجاة لإحياء النادي.

وقال الدكتور حسام المندوه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”، تقديم الإعلامي تامر أمين المذاع على فضائية “النهار”، إن مجلس الإدارة تسلم النادي في نوفمبر 2023، ونجح أخيرًا في توفير استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أنه تم استثمار 20 فدانًا بقرار رسمي، وبدأ العمل على البنية التحتية للمشروع، وكان من المفترض أن تظهر المباني خلال شهرين.

وأضاف أن الرئيس السيسي منح النادي مهلة تنتهي في سبتمبر 2026، لكنهم فوجئوا مؤخرًا بقرار سحب أرض نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه لم يصلهم أي قرار رسمي بالسحب حتى الآن.

وأوضح أنه حاول التواصل مع رئيس جهاز 6 أكتوبر لكنه لم يتلق ردًا، مؤكدا أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم منذ الأمس، مشددًا على أن الأزمة الحالية تتطلب تدخل القيادة السياسية، لأن الزمالك مر بفترات صعبة جدًا، وإذا لم تُحل الأزمة فسيواجه النادي خطر الانهيار.

وأشار إلى أن النادي متعاقد مع جهة سيادية ولا يمكنه مخالفة أي تعاقدات، مؤكدًا أن أموال الزمالك أموال عامة، وقد تم التعاقد مع جهات مختصة لإنشاء فرع الزمالك الجديد.

وكشف أمين صندوق الزمالك أن حجم التعاقدات وصل إلى نصف مليار جنيه تقريبًا، وأن مشروع فرع الزمالك الجديد تبلغ قيمته الاستثمارية ما لا يقل عن 9 مليارات جنيه، محذرًا من أن ما يحدث سيؤثر سلبًا على الحركة الاستثمارية بالنادي، الذي يعاني من أزمات ممتدة منذ أكثر من 22 عامًا.

وتابع قائلًا إن النادي كان على بعد شهرين فقط من الانتهاء من كافة الملاعب والمنشآت، لكن أزمة سحب الأرض عرقلت التنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.