حسام المندوه: نناشد الرئيس السيسي بالتدخل لحل أزمة أرض نادي الزمالك بأكتوبر

أكد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أنه سيلتقي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بعد قليل من أجل حل أزمة سحب أرض نادي الزمالك.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": "أنه سيتم بحث مشكلة سحب أرض نادي الزمالك بعد قليل، وأن مجلس إدارة نادي الزمالك منعقد منذ أمس بعد الإعلان عن سحب أرض نادي الزمالك".

وأوضح: "لدينا كافة المستندات التى تؤكد موافقات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية ومفيش حاجة مستخبية، ومشروع إنشاء نادي الزمالك بـ 6 اكتوبر عملاق، وقد تصل تكلفته إلى 9 مليارات جنيه".

وتابع: "نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر إنقاذا لنادي الزمالك وجماهيره".



سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر



وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أصدر بيانا رسميا بشأن أزمة سحب أرض النادي في 6 أكتوبر.

بيان الزمالك

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لبحث الأمر الخاص بقيام جهاز حدائق أكتوبر بسحب أرض نادي الزمالك الجديد، رغم حصول النادي على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لأعمال البناء والتشييد، والتي تثبت صحة موقفه.

ويشدد مجلس إدارة الزمالك على أنه جارٍ العمل على قدمٍ وساق ويتم التواصل مع كافة الجهات المعنية والقيام باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحفاظ على حقوق النادي وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره مع موافاة جماهيره وأعضاء جمعيته العمومية بالتطورات أولًا بأول، والتأكيد بأن مجلس إدارة نادي الزمالك غير مسؤول عن أي تصريحات تتعلق بالأمر تُنشر أو تتداول خارج المنصات الرسمية الصادرة عن النادي.

ويناشد مجلس إدارة النادي جماهير النادي الوفية بعدم الالتفات لأي أخبار تُنشر خارج المنصات الرسمية للنادي، والتي تهدف لنشر معلومات مغلوطة لبث الفتنة بين صفوف جماهيره.

