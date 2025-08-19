أول تعليق من الحكومة الفرنسية على هجوم نتنياهو ضد ماكرون

ذكرت وكالة أ ف ب، أن فرنسا لا تحتاج دورسا في محاربة معاداة السامية ردا على رسالة من نتنياهو.

ووجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تصريحه الأخير بأن بلاده قررت الاعتراف بدولة فلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.



مهاجمة إسرائيل ومعاداة السامية



وزعم نتنياهو في رسالة لماكرون، بأن مهاجمة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية زادا من معاداة السامية.

من جانبه أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن المجتمع الدولي مطالب بممارسة ضغوط جدية على إسرائيل للقبول بمقترح المبعوث الأمريكي ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في غزة.



موقف التفاوض بشأن غزة وملعب إسرائيل



وشدد الوزير على أن الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل، في ظل موافقة حركة حماس على المقترح، الأمر الذي يعكس جدية الجانب الفلسطيني في الدفع نحو التهدئة.



مشاورات القاهرة بشأن مقترح ويتكوف



وأوضح أن المشاورات التي جرت مؤخرًا في القاهرة مع الوفد الفلسطيني تناولت تفاصيل مقترح ويتكوف، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا مهمًا تحقق في مسار المفاوضات انعكس بشكل إيجابي خلال اللقاءات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.