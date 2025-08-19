نتنياهو يوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس الفرنسي بسبب الاعتراف بدولة فلسطين

وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تصريحه الأخير بأن بلاده قررت الاعتراف بدولة فلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

مهاجمة إسرائيل ومعاداة السامية

وزعم نتنياهو في رسالة لماكرون، بأن مهاجمة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية زادا من معاداة السامية.

من جانبه أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن المجتمع الدولي مطالب بممارسة ضغوط جدية على إسرائيل للقبول بمقترح المبعوث الأمريكي ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

موقف التفاوض بشأن غزة وملعب إسرائيل

وشدد الوزير على أن الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل، في ظل موافقة حركة حماس على المقترح، الأمر الذي يعكس جدية الجانب الفلسطيني في الدفع نحو التهدئة.

مشاورات القاهرة بشأن مقترح ويتكوف

وأوضح أن المشاورات التي جرت مؤخرًا في القاهرة مع الوفد الفلسطيني تناولت تفاصيل مقترح ويتكوف، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا مهمًا تحقق في مسار المفاوضات انعكس بشكل إيجابي خلال اللقاءات.

إعادة إعمار غزة

وكشف الوزير أن التحضيرات جارية لاستضافة مؤتمر دولي يهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة، بما يواكب مساعي تثبيت التهدئة وتحقيق الاستقرار الإنساني.



قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء إن نتنياهو يكذب ويضع شروطا غير قابلة للتنفيذ لإفشال صفقة وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.



عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يكذب ويضع شروطا غير قابلة للتنفيذ لإفشال الصفقة

وأضافت عائلات الأسرى: لن نسمح لنتنياهو بإفشال الصفقة والتفويض الذي يملكه هو صفقة شاملة تعيد كل الأسرى، وهذه المرة لن نسمح لك يا نتنياهو أن تفشل الصفقة.

وتابعت أن على نتنياهو إنهاء الحرب كي لا يموت أبناؤنا في فخاخ الموت، سنخرج إلى الشارع مجددا للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل شامل.

